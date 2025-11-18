El profesor Mariano Marcos ya tiene su calle en Cádiz

El profesor de la Universidad de Cádiz Mariano Marcos ya cuenta con su calle en la capital gaditana. En la tarde del lunes, 17 de noviembre, tuvo develación del rótulo de la calle dedicada a Mariano Marcos, en un tramo de la ya antigua calle Chile y ante la antigua Escuela de Ingeniería de la que llegó a ser director. En el acto estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Bruno García, y miembros de la familia de Mariano Marcos, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, la Universidad de Cádiz, representantes de la Corporación municipal y amistades.

"El inolvidable profesor y director de la Escuela de Ingeniería de la capital gaditana ha dejado un legado que perdura en la memoria de sus familiares, conocidos y por supuesto sus alumnos. Varias generaciones de ingenieros han pasado por sus manos, han crecido con sus enseñanzas, y por ello desde el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz entablaron una batalla para que su nombre formara parte del callejero de la ciudad. Además, de la mejor manera. Mariano Marcos da nombre a una calle y el rótulo se ubica justo enfrente de la antigua Escuela de Ingeniería", se puede leer en la página web del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (Cogiti).

Su presidente, Domingo Villero, valoraba la apertura de la calle: "Han sido ocho años desde que nos falta por desgracia la figura de nuestro querido Mariano Marcos. Fue durante años profesor, director de la escuela de ingeniería de Cádiz, fue el impulsor de este cambio de escuela para que los ingenieros estudiaran en unas condiciones dignas”.

Momento en el que se descubre la placa con el nombre de la calle.

La elección de este tramo de la calle para rotularla como Mariano Marcos fue también polémico en su momento. El primer intento municipal de sustituir por completo con el nuevo nombre a la calle Chile, se encontró con la oposición ciudadana. El Ayuntamiento cambió de opinión y decidió pensar en otro lugar para rotular la calle a Mariano Marcos, en concreto al tramo de la calle Porlier que separa las calles Paraguay y Ángel. Pero una nueva reacción ciudadana, esta vez de parte de Cogiti y de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, hizo tomar la decisión definitiva: dividir la calle Chile en dos y dar el nombre del profesor universitario al tramo coincidente con el edificio de la antigua Escuela Superior de Ingeniería, manteniendo en la otra parte la vía dedicada al país sudamericano.