Problemas para acceder al colegio Tierno Galván de Cádiz por las obras de la Policía y del hotel del Nuevo Mirandilla

Las familias del colegio Tierno Galván de Cádiz denuncian "un grave empeoramiento del acceso al colegio" por las obras "interminables" que acometen sobre la vía principal de acceso al centro. De esta forma, desde el sindicato Ustea Cádiz hacen pública esta "lamentable situación" creada por "las obras de la jefatura de Policía y el material amontonado de las obras de construcción del hotel del estadio Nuevo Mirandilla" que "bloquean los pasos de peatones y han dejado las dos aceras de entrada totalmente cortadas".

Debido a esta circunstancia, los docentes, alumnado, madres, padres y acompañantes "caminan entre coches, en una zona cada vez más congestionada de tráfico, para llegar al centro educativo", explican desde Ustea que aseveran que esta situación "incumple la promesa al centro por parte de la concejalía de Educación de que ninguna obra futura perjudicaría a la comunidad escolar, y que en años anteriores había negado la peatonalización integral del tramo de acceso". Además, denuncian, desde el Ayuntamiento "tampoco velan por la peatonalización parcial de este tramo de forma regular" ya que los vehículos circulan pese a las restricciones señalizadas.

"Estas obras perjudican la vida del centro y, ante la negativa a la peatonalización, la comunidad escolar afirma que se han hecho excepciones de cortar la vía al tráfico para eventos como partidos de fútbol, conciertos o concursos de hamburguesas, pero no se contempla tal derecho para los infantes y jóvenes que acuden a formarse que ven peligrar el plan de caminos y entornos escolares seguros propuesto por la DGT", trasladan desde el sindicativo educativo.

"En Ustea sabemos que este problema para la administración puede parecer solo una “incomodidad temporal” pero para las familias, docentes y alumnado perjudicaría de manera constante el acceso y salida del centro. Desde Ustea exigimos un paso peatonal seguro y señalizado de manera inmediata y la finalización sin retrasos de la obra; también el traslado o agrupamiento de materiales de la obra del hotel para liberar la otra acera, todo en aras del cumplimiento de los compromisos adquiridos para garantizar un entorno escolar seguro. No podemos aceptar que se ponga en peligro cada mañana la seguridad y la dignidad de los niños y niñas que acuden a su escuela pública, ni la de las maestras y maestros: los y las docentes no pueden sentirse expuestos, cohibidos o limitados a realizar actividades extraescolares o complementarias que requieran desplazamientos fuera del centro debido al peligro real y añadido que entrañan por estas dificultades y mala planificación de las obras", concluyen.