El problema de la vivienda en Cádiz: Pisos como cajas de zapatos

María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda con el PSOE en 2005, encargó la elaboración de un Plan de Vivienda en que que, pensando en los jóvenes y su problema habitacional, planteaba la promoción de pisos de 30 metros cuadrados de superficie útil. La idea eran pisos de alquiler con un uso limitado en el tiempo para lo jóvenes de menos de 35 años de edad.

La idea fue polémica y como muchas no salió adelante. Se consideraba inviable ofrecer viviendas de un tamaño tan reducido. Años más tarde, la pandemia de coronavirus reflejó la necesidad para muchas familias de conseguir casas amplias, especialmente con buena iluminación natural y, sobre todo, terrazas al aire libre, algo inviable para estas promociones diminutas.

Lo cierto es que las promociones públicas que se han ido construyendo desde 2005, por lo menos en Cádiz, tampoco han ofertado viviendas de gran tamaño, con máximo que raramente han sobrepasado los 70 metros cuadrados. Muy lejos quedan los inmuebles de protección oficial con pisos que superaban el centenar de metros.

El problema es que la ciudad, con un casco antiguo llenó de fincas y con barrios de extramuros donde aún siguen en pie viejas promociones sociales, cuenta con un elevado parque de viviendas con menos de los 30 metros cuadrados de superficie.

Así lo refleja el INE, en su último estudio incluido en el Censo de Población y Vivienda, con datos cerrados en 2021.

La capital cuenta con 56.479 viviendas en su término urbano, tanto principales como de segunda mano y las que se encuentran vacías. De éstas 1.242 tienen menos de 30 metros cuadrados.

Aunque apenas es el 2% del parque inmobiliario, esta cifra está muy por encima de la que se aportan en las principales ciudades de la provincia y también, en comparación con el resto de las capitales andaluzas.

Así, en Jerez de la Frontera, la ciudad más poblada de la provincia y con un parque de más de 90.000 viviendas, apenas cuentan con 353 pisos de este tamaño; en San Fernando el número baja a 302, que se elevan a 510 en El Puerto de Santa María y llegan a 414 en Chiclana.

En Andalucía sólo tienen más minipisos en Sevilla, con 3.370, y en Málaga, con 2.754, pero ambas son capitales con una población y un parque de vivienda muy por encima que en Cádiz. Muy lejos quedan el resto de las capitales que también tienen más habitantes: Almería (708 pisos), Granada (746), Huelva (232) y Jaén, que tiene un censo similar al gaditano, con apenas 128 pisos reducidos.

Que en Cádiz las casas, y no solo éstas, son más pequeñas que la media regional y nacional, por aquello del espacio reducido de su término urbano, se ve en la media de la ciudad.

Así, el mayor número de viviendas en uso, 15.729, tienen una superficie útil entre 46 y 60 metros cuadrados; le siguen las que tienen entre 61 y 75 metros, que son 14.593. Por el contrario, en Jerez, San Fernando, El Puerto y Chiclana abundan más las residencias con más de 61 metros cuadrados.

La abundancia de alojamiento de superficie tan limitada no implica que la ciudad no disponga de casas amplias. O muy amplias. El INE cuantifica 1.341 pisos con más de 180 metros cuadrados, que se supone se ubican en las casas más nobles del casco histórico y en las promociones que se levantaron entre los años 60 y 70 en Puerta Tierra, especialmente en la Avenida y en Bahía Blanca. De gran tamaño son también 783 pisos que superan los 151 metros y no pasan de los 180. Con todo, Jerez (3.039), El Puerto (2.508) y Chiclana (2.365) también superan a la capital en cuando a pisos de gran superficie.

Casa con un único vecino

Con todo, el descenso de población que Cádiz viene sufriendo desde hace tres décadas, junto a un leve aumento en este mismo periodo de tiempo de su parque inmobiliario, hace que aumenten los alojamientos con un solo residente.

El INE indica en su último censo que en este caso hay 12.432 pisos, lo que supone el 22% del total del parque inmobiliario de la capital. De éstas, 290 residen en casas de menos de 30 metros y 251 lo hacen en el otro extremo, con más de 180 metros cuadrados para una sola persona.

En el otro plato de la balanza, en unidades familiares con más de 5 personas, hay 27 minipisos en esta situación, claramente casos de infravivienda, muy habituales antes de la década de los años noventa del pasado siglo. Bastante más holgados viven las 112 familias numerosas cuyas casas superan los 180 metros.