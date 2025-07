Probador de playas o catador de helados, los empleos más veraniegos para los gaditanos

Cádiz/Sea cual sea el perfil o la vocación, el verano es una oportunidad única para ganar experiencia, explorar nuevos entornos y ampliar horizontes profesionales. La temporada estival invita a descubrir trabajos distintos, dinámicos y llenos de posibilidades. Porque a veces, el mejor plan del verano también puede estar en el lugar menos esperado: tu próximo empleo.

Muchos estudiantes de Cádiz que colgaron su cartera y sus libros a finales de este mes pasado no han querido esperar muchos días y se han puesto las pilas para intentar aprovechar el tiempo libre que brinda el verano para encontrar un empleo que les permita sobrevivir durante las vacaciones o, al menos, les permita salidas, comidas y bebidas durante varios meses.

Buscan hacerse un viajecito o alquilar una casita con los amigos para inmortalizar el verano de 2025 como si fuera el último de sus vidas.

Así que puestos a buscarse un currito intentan que no se trate de ocupar un puesto de técnico de calderas o de probador de chaquetones de pana. Pero es cierto que, puestos a ser milindrosos, se posible acceder a trabajitos más propios del verano y que sí permiten andar fresquitos por la vida. Y todo ello tiene su aquel:

Con la llegada del verano, el empleo estacional se dispara en España, especialmente en sectores clave como el turismo y la restauración. La época estival no solo marca el inicio de las vacaciones para muchos, sino que también es una ventana de oportunidad para quienes quieren aprovechar el verano de forma activa, ya sea para iniciarse en el mundo laboral, ganar experiencia o simplemente cambiar de aires. Muchos de estos empleos se desarrollan al aire libre y permiten disfrutar de un entorno diferente, aunque también pueden implicar jornadas intensas y ritmos exigentes propios de la temporada alta. En un contexto marcado por las altas temperaturas y las recurrentes olas de calor, proliferan los trabajos ligados al agua y al ocio al aire libre, o ubicados en zonas costeras: desde puestos clásicos como socorristas o monitores/as acuáticos/as hasta propuestas tan singulares como DJ de piscinas o probador/a de playas. InfoJobs, la plataforma líder de empleo en España, presenta una selección de empleos estivales que combinan trabajo, diversión y un entorno inmejorable.

Turismo y restauración: el motor del empleo estacional

El turismo vuelve a situarse como uno de los grandes impulsores del empleo en verano, especialmente en zonas costeras, archipiélagos y destinos turísticos de montaña. No es casualidad: con la llegada del calor, los días largos y las ganas colectivas de desconectar, millones de personas —procedentes de todo el mundo— eligen España como el lugar ideal para tomarse un respiro. Playas infinitas, gastronomía irresistible y una agenda de ocio que no da tregua convierten al país en un imán estival.

Junto a esta avalancha de visitantes, la restauración experimenta también un crecimiento sostenido en la demanda de profesionales para reforzar plantillas en bares, restaurantes, hoteles o beach clubs. Este sector no solo ofrece empleo a perfiles con experiencia, sino también a jóvenes que buscan su primer trabajo, personas en búsqueda activa de empleo o profesionales que desean complementar ingresos durante la temporada alta. La flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar en entornos privilegiados convierten a estos trabajos en una puerta de entrada ideal al mercado laboral… y, por qué no, en una forma distinta de vivir el verano. Aunque no siempre se desarrollan en paisajes idílicos, muchos de estos empleos ofrecen la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia del día a día del ritmo estival.

Perfiles clásicos que marcan la temporada: empleos clave del verano

Ya sea en la costa, en alojamientos rurales o en campings, hay perfiles que cada verano se repiten entre los más demandados. Se trata de empleos ya clásicos del imaginario estival, que combinan responsabilidad, trato cercano con el público y un contacto directo con el entorno natural.

Socorrista: Indispensables en playas, piscinas y parques acuáticos, los socorristas velan por la seguridad de los bañistas. Más allá de sus habilidades técnicas, se valoran especialmente su capacidad de respuesta ante emergencias, su vigilancia constante y su buen estado físico. En muchos casos, también actúan como figuras de referencia para los más pequeños.

Monitor/a de actividades acuáticas: Desde paddle surf hasta kayak, pasando por juegos en el agua o excursiones guiadas, los monitores acuáticos son clave para dinamizar el ocio veraniego. La formación en deporte, el manejo de grupos y un alto nivel de energía son imprescindibles para este tipo de rol.

Aunque el canal digital ha transformado este perfil, la figura del agente de viajes sigue siendo esencial para quienes buscan asesoramiento experto o experiencias a medida. En verano, se dispara la demanda de viajes de última hora, escapadas familiares o experiencias en grupo, lo que hace que este profesional cobre especial protagonismo.

Coctelero/a: Es un clásico de las terrazas, beach clubs o festivales veraniegos. Los cocteleros/as son embajadores de la experiencia gastronómica del verano, dominan las técnicas de mixología y aportan un toque creativo y festivo que marca la diferencia en cualquier establecimiento. Su papel es cada vez más valorado como parte clave del ocio nocturno y diurno.

Curiosos pero reales: empleos singulares de verano

Más allá de los empleos tradicionales, el verano también da lugar a propuestas laborales inesperadas que combinan creatividad, lifestyle y mucha originalidad. InfoJobs ha recopilado algunos de los trabajos estivales más curiosos y deseados, ideales para quienes buscan salirse del guion. rtero/a de festivales de música para redes: ¿Te imaginas recorrer los mejores festivales del país y contarlo en redes sociales? Este trabajo existe y gana popularidad cada año. Marcas y plataformas digitales buscan perfiles con carisma, buen ojo para el contenido y capacidad para generar comunidad, todo ello al ritmo de la mejor música.

DJ de piscinas: El verano tiene banda sonora, y muchos complejos turísticos o espacios de ocio cuentan con DJ especializados en ambientar tardes de sol, chapuzones y cócteles. Más allá de pinchar música, estos perfiles saben leer el ambiente, crear experiencias y animar a públicos muy diversos.

Catador/a de helados: Ha sido uno de los "Cool Jobs" más populares de InfoJobs en verano. Varias marcas de alimentación han lanzado convocatorias reales para buscar catadores/as de sus nuevas creaciones. Un trabajo ideal para los paladares más exigentes… y los más golosos.

Probador/a de playas: Sí, es tan idílico como suena. Se trata de evaluar diferentes destinos costeros valorando aspectos como la limpieza, la accesibilidad, los servicios o el entorno natural. Aunque no es un empleo habitual, cada vez más medios, apps de viaje o marcas relacionadas con el turismo buscan este tipo de perfiles para generar contenido o elaborar rankings estivales.

Sea cual sea el perfil o la vocación, el verano es una oportunidad única para ganar experiencia, explorar nuevos entornos y ampliar horizontes profesionales. La temporada estival invita a descubrir trabajos distintos, dinámicos y llenos de posibilidades. Porque a veces, el mejor plan del verano también puede estar en el lugar menos esperado: tu próximo empleo.