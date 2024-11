"La privatización de los servicios sociales de Diputación de Cádiz nunca ha sido una opción"

Cádiz/"La privatización de los servicios sociales en la Diputación de Cádiz nunca ha sido una opción". Así de tajante se ha mostrado la diputada provincial de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Paula Conesa, ante las declaraciones realizadas por diputado y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, donde alertaba de los peligros del cambio de modelo en la gestión de este área planteada desde el gobierno del ente provincial comandado por el Partido Popular.

Y es que el socialista advertía que pasar de la gestión directa a la creación de un organismo autónomo que esté a la cabeza de estos servicios suponía "abrir la puerta a su privatización" como, aseguró, vienen denunciando los sindicatos con representación en Diputación que han estado de concentraciones durante este mes de noviembre. Protesta que el edil llevará al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz.

Una acción, y unas declaraciones, que para Conesa no son más que "una estrategia populista y reprochable" ya que, a su juicio, "está jugando con la tranquilidad de los trabajadores de los servicios sociales y con la de los residentes de las residencias y sus familias".

A este respecto, la diputada asevera que la situación ha sido explicada "por escrito" tanto a los familiares como a los trabajadores en sendas cartas enviadas y firmadas por la responsable. Misivas en las que se compromete no sólo "a que los más de 450 trabajadores" que forman la plantilla de los servicios sociales mantengan "absolutamente las mismas condiciones laborales y retributivas", sino donde se tranquilizaba a las familias de los usuarios (tres residencias de mayores, equipos de tratamiento familiar, los servicios comunitarios y los CTA de atención a drogodependientes) asegurando que los servicios seguirán siendo "públicos y sostenibles".

"La creación del organismo autónomo público supone la gestión pública y directa de todos los Servicios Sociales de la Diputación, incluidas las residencias de Cádiz, El Puerto y la futura de La Línea, su sostenibilidad a largo plazo y su excelencia como servicio público", sostiene la diputada que así lo ha trasladado a todos los afectados.

Y también, recuerda, a la portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ana Carrera, "quien, por cierto, agradeció la información"; al resto de portavoces de los grupos políticos con representación en el órgano provincial; y a los sindicatos y a los trabajadores en dos reuniones mantenidas en octubre.

"En la reunión con los sindicatos, desde el equipo del gobierno provincial les ofrecimos trabajar juntos de la mano. En poco más de una semana se les convocó a la primera reunión técnica para responder con datos oficiales a algunas preguntas que se quedaron sobre la mesa en el encuentro inicial, pero no acudieron", apostilla Conesa que también abunda en que "el PSOE era consciente del problema que había en Servicios Sociales y no hizo nada". "En los últimos cuatro años del PSOE en Diputación no se invirtió nada en mantenimiento y reparaciones en la residencia de mayores Matía Calvo de Cádiz", ejemplifica.

Por último, la diputada provincial de Servicios Sociales, Familia e Igualdad quiere dejar claro que la creación de un organismo autónomo público que gestione los servicios de este área "no responde en ningún momento" al cumplimiento del pacto de gobernabilidad con La Línea 100x100 como, dice, "señalaba erróneamente Óscar Torres". "Si fuera así estaríamos hablando solo de las residencias, y no de todos los servicios sociales”. “Nuestro pacto es con las personas y con los usuarios de los servicios sociales. Para ello tenemos que adaptar el modelo existente a las necesidades de las personas que reciben esos servicios, no al revés”, concluye.