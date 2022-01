“El principal problema del PSOE en Cádiz vino a raíz de quitar a Carlos Díaz”

Si nada altera el guión, José Ramón Ortega será elegido hoy nuevo secretario general de la agrupación local del PSOE en Cádiz, relevando en el cargo a Fran González. Todo ello 48 horas después del último sobresalto socialista con la dimisión de tres de los cinco concejales del grupo municipal. Precisamente con el objetivo de zanjar las guerras que ya parecen implantadas en el adn de los socialistas gaditanos, Ortega se presenta con un equipo plagado de rostros conocidos.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso?

–Tengo cierta experiencia en lo orgánico como secretario de organización y diputado, he tenido la suerte de poder colaborar con todos los grupos municipales desde que entré en el partido, y en este momento en que toca renovar la ejecutiva local, en la que Fran González dijo que no iba a continuar, creo humildemente que tengo algunas ideas positivas para actualizar el partido a las demandas actuales de la sociedad. La pandemia ha cambiado nuestro modo de vivir y el partido se tiene que adaptar a eso. A nivel político, en Andalucía hemos perdido la Junta, lo cual es inédito y tenemos también que adaptarnos.

–¿Cuál es su principal objetivo?

–Evidentemente el principal objetivo de una agrupación local es mejorar la representación que el partido tiene a nivel municipal. En el PSOE ya volvemos a ganar elecciones en Cádiz; lo hicimos en las dos generales de 2019, que no ganábamos desde 2008, y en las europeas, que no se ganaban desde hace treinta años. Eso no es casualidad, esas victorias responden a la línea política de esta agrupación, marcada por Pedro Sánchez. Ahora tenemos una representación con Fran González en Zona Franca y José Pacheco al frente de la Subdelegación que no teníamos, y que hay que mantener. Y el gran objetivo es mejorar la representación a nivel municipal.

–¿Por qué el partido ha perdido la confianza de la ciudadanía y cada vez obtiene peores resultados en las municipales?

–Esto es algo que hablamos mucho, y todos estamos de acuerdo en que el principal problema vino a raíz de quitar a Carlos Díaz, lo que trajo consigo una cascada de exhibiciones públicas que no han cesado a lo largo de estos casi treinta años. Precisamente a eso vengo yo, a intentar acabar con esas exhibiciones públicas. Este partido lo tiene todo reglamentado, tiene sus tiempos, tiene sus cauces, por lo que esas exhibiciones son innecesarias. Intentaremos que el partido se una más, trabaje mejor y eliminemos esas exhibiciones.

–Dice eso justo cuando han presentado su dimisión tres concejales del grupo municipal.

–Eso es algo que a mí me apena, porque son compañeros; pero no voy a entrar en lo ocurrido, no voy a alimentar ninguna exhibición pública porque he venido precisamente para eso, para acabar con esto y trabajar desde dentro.

–¿Cómo piensa recuperar el electorado? ¿Tiene ya candidato a la Alcaldía?

–Candidato no hay. Nosotros somos un partido muy reglamentado, tenemos nuestros tiempos, y seguramente en septiembre u octubre habrá unas primarias para decidir los candidatos. Pero sí hay una cuestión fundamental: si hemos vuelto a ganar elecciones generales, nuestros votantes están en la ciudad y por lo tanto tenemos que ver la manera de que también confíen en el PSOE a nivel local. Para eso, lo que creo que tenemos que hacer es asemejarnos lo máximo posible a esas políticas del Gobierno de España, con las líneas progresistas ya conocidas.

–Se habla mucho de José Pacheco como candidato.

–José Pacheco es un compañero y amigo, que de hecho va a presidir mi ejecutiva si sale elegida. Es un hombre de diálogo, de consenso, trabajador y muy resolutivo, y está haciendo un gran trabajo como subdelegado del Gobierno, sacando adelante asuntos que estaban paralizados en la ciudad; ahí está la Comisaría de Policía ya rehabilitada, ha conseguido un presupuesto de 1,6 millones de euros para rehabilitar las murallas, suma ya cuatro proyectos al 1,5% cultural, ha iniciado el proyecto de la nueva Subdelegación ya contemplado en los presupuestos… Tiene muchas virtudes. Pero esa respuesta a la pregunta que usted hace la tendrá que dar él llegado el momento. Cada uno tiene sus tiempos y el propio partido tiene también los suyos. Incluso sería malo señalar a nadie para que ya lo pusieran en una diana. Será una decisión suya. Lo que yo le puedo decir es que es un magnífico compañero, que sería un magnífico candidato y que hay más compañeros y compañeras que serían magníficos candidatos porque el partido tiene banquillo.

–Usted ha tenido ocasión de negociar y trabajar con el equipo de gobierno actual. ¿Qué valoración hace de ellos y de su gestión?

–Lo valoro con cierta distancia por mi labor en el Congreso, donde hay un gobierno de coalición que funciona, aunque no está exento de discrepancias. En Cádiz esa posibilidad nunca se dio, ni yo lo estoy reclamando; pero yo sí tengo esa cultura de diálogo que no he visto en el equipo de gobierno. La diferencia es que el país avanza, pero la ciudad no; aquí siguen los mismos problemas de vivienda, empleo, pérdida de población, contratos que no salen… Y ellos, que llegaron en 2015 con soluciones para todos, ahora lo que hacen es señalar problemas y supuestos culpables pero sin hacer nada. Yo creo que tienen espíritu de oposición, porque el gobierno no puede limitarse a señalar problemas, está para solucionarlos. Eso hay que cambiarlo, hay que ser exigentes con la gestión de la ciudad y con el equipo de gobierno. No puede ser que se aprueben propuestas y no se ejecuten, que los pliegos de los grandes contratos se demoren años y años por tropiezos administrativos; hay que mejorar todo eso.

–¿Esa decisión del partido de entregar la ciudad en 2015 a ese gobierno que no funciona y que no avanza cree que viene penalizando al PSOE?

–Es evidente que la potencia mediática de un Ayuntamiento no la tiene un partido de la oposición, y eso facilita que el discurso estratégico de ellos llegue y el de la oposición se escuche mucho menos. Recuerdo en la primera legislatura cómo hablaban de palos en las ruedas y eso les sirvió de una manera maravillosa cuando la realidad era que el PSOE votaba a favor del 80% de las ocasiones; luego intentaron declarar la deuda ilegítima, algo a lo que nos negamos y hoy presumen de lo bien que pagan la deuda. El problema es de llegar más o menos a la ciudadanía. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, somos un partido progresista y de izquierda y no íbamos a dejar la ciudad en manos de la derecha. Pero sí demandamos mejor gestión.

–¿Por qué le gustaría que le recordaran como secretario general del PSOE en Cádiz?

–Que fui quien lideró la dirección política que consiguió acabar con las exhibiciones públicas del partido y que se transformaron en trabajo interno de cara a mejorar la ciudad y la vida de la gente.