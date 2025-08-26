Los dos primeros capítulos de '7 vidas' se proyectarán en la playa Victoria de Cádiz

South International Series Festival y el Ayuntamiento de Cádiz estrechan lazos una vez más, sumándose ahora el festival a las proyecciones estivales de 'Cine en la playa', una cita 2025 que llega a su final el próximo sábado 6 de septiembre, y lo hará con una proyección especial, amadrinada por South. A partir de las 22 horas, con entrada gratuita, y junto al módulo central de Playa Victoria, podrá disfrutarse de los capítulos 1 y 2 de 7 Vidas, mítica e icónica serie de Telecinco, producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio).

Esta primera colaboración de South con el mítico cine veraniego gaditano estará encabezada por la proyección de una de las series más laureadas de nuestro país: con 15 temporadas y más de 200 capítulos emitidos, 7 vidas se convirtió en 1999 en la primera sitcom o comedia de situación estrenada en España alcanzando un rotundo éxito de audiencia y el reconocimiento unánime del público y de la crítica. Además, también se convirtió en la primera ficción que generó un spin-off o serie derivada, Aída, protagonizada por uno de sus personajes más carismáticos y queridos, Aída García. Precisamente Aída, también producida por Telecinco en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), será protagonista de South 2025 con la proyección de un capítulo especial el 14 de septiembre en el Gran Teatro Falla, tras la entrega del Premio de Honor 2025 al actor y director Paco León.

Concretamente, los capítulos que podrá disfrutar el público que acuda el próximo 6 de septiembre a la última proyección 2025 de 'Cine en la playa' serán el 1 y 2 de la primera temporada de 7 vidas, una temporada principalmente protagonizada por Amparo Baró, Javier Cámara, Toni Cantó, Blanca Portillo y Paz Vega.

Antes de esta proyección, a partir de las 21:00h, miembros del festival pondrán en marcha 'Bingo South': actividad que, conducida por la actriz Carmen Orellana, invitará al público a disfrutar de un rato agradable, con el que podrán llevarse distintos obsequios con los que vivir el festival "en primera persona", ya que podrán ganarse premios como entradas VIP para la gala de inauguración del viernes día 12.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2025 con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, entidades oficiales; siendo Mediterráneo Mediaset España Group su Media Sponsor; la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Rims Mobility sus Sponsor; y la Writers Guild Fundation, el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, Canal Sur Radio y Televisión, Iberia, Cultura Inquieta y Crea SGR sus partner.