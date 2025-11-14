Primeros acordes del Festival de Música Española de Cádiz

Las obras más representativas del cine español inaugurarán esta noche la 23 edición del Festival de Cádiz. Música Española. El ciclo de la Consejería de Cultura y Deporte dará comienzo con el estreno del programa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), bajo la dirección de su maestro titular Lucas Macías y con el título genérico ‘España es… ¡de cine!’. Durante el fin de semana, pasarán por Cádiz Lorena Álvarez, Alonso y Las Adelfas, Hidrogenesse, el ciclo de ambient music Microclima o la soprano Alicia Naranjo, la Orquesta Barroca de Cádiz o Pilar Almalé Quartet, como muestra de esta hibridación de estilos que culminará con la bailaora María Moreno el próximo domingo.

La cita con la ROSS, que forma parte del ciclo Andalucía Sinfónica, ofrecerá un recorrido por las bandas sonoras más influyentes del audiovisual español y rendirá homenaje a compositores que definieron una identidad musical propia para el cine y la televisión. Entre ellos, Gerardo Gombau, Carmelo Bernaola, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz y Alberto Iglesias. La propuesta refuerza la vocación de la ROSS por conectar con nuevos públicos y pone en valor el extraordinario patrimonio sonoro español en el ámbito cinematográfico.

El fin de semana inaugural además está marcado por una intensa programación que combina conciertos, estrenos y estilos muy diversos. Hoy también, a las 22.00 horas, la cantautora asturiana Lorena Álvarez presentará en el programa Campus Rock de la Universidad de Cádiz su nuevo disco ‘El poder de una misma’, un trabajo que combina raíces populares, humor escénico y una mirada feminista contemporánea.

Y mañana sábado, a las 22.00 horas, el dúo barcelonés Hidrogenesse, referente del electropop nacional, celebrará su gira aniversario con el espectáculo ‘Así se baila el siglo XX’, donde reinterpretan sus grandes éxitos junto a piezas recientes inspiradas en su colaboración con el escritor Álvaro Pombo y la banda sonora de Daniela Forever.

Además, el Auditorio del Palacio de Congresos acogerá mañana el concierto sinfónico-coral ‘Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz’, de Joseph Haydn, a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el Conjunto Coral Virelay bajo la dirección de Jorge Enrique García. Por su parte, la Casa de Iberoamérica será escenario de recitales y repertorios históricos con propuestas como ‘Tres voces, un legado’, de Alicia Naranjo y José Alberto Sancho (15 de noviembre), y ‘Zumo de manzana’, del Pilar Almalé Quartet (16 de noviembre).

La música más experimental se concentrará, también mañana, en el Baluarte de la Candelaria con una nueva edición de Microclima, que en esta ocasión reunirá a Esplendor Geométrico, Paloma Peñarrubia, Clara de Asís, Clara Brea, Ernesto Rosa y Övernika.