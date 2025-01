La primera aventura de 'los goonies de Cádiz' vuelve a las estanterías

Cádiz/De todas las cosas –todas estupendas– que se dijeron en su día de La llave de los misterios, la que más llegó al corazón de Jesús Relinque (Cádiz, 1980) fue la de calificar a su novela juvenil como “el libro de los goonies de Cádiz”. “Sí, la gente decía, ¿te has leído el libro ese de los goonies de Cádiz? Y yo, imagínate, no cabía en mí por toda esa referencia sentimental que ha sido esa película para mi generación”, explica el autor que en estos días ha visto resucitar a su creación.

Y es que la editorial Kaizen ha reeditado la que fue la obra, digamos, debut en la ficción del gaditano que ha querido “aprovechar para ofrecer algo más a los lectores”, así que ha decidido revisarla “y pulir cuestiones de estilo y mejorar algunas cosas”. Eso sí, sin tocar el argumento.

“Esta reedición significa mucho para mí porque es como volver a los orígenes. Es muy especial porque es la primera novela que publicaba que llegó a bastante gente, que llegó a ver hasta ocho ediciones, que no está nada mal, en la editorial Cazador, que fue la que apostó por ella entonces”, agradece Relinque que valora “muchísimo” que La llave de los misterios también se convirtiera “en material de lectura de muchos colegios”. “Me invitaron bastantes de ellos a tener charlas con los escolares y eso para mí fue un pelotazo, pude aprender mucho de las preguntas que centenares de chavales me hacían sobre la novela”, recuerda.

Una obra publicada en 2018, pero ambientada en el Cádiz de los años 80 donde un grupo de chicos, el Club de los Pringaos, se ven envueltos en una curiosa trama de misterio muy entroncada con la propia historia de la ciudad. “Yo siempre digo que este Cádiz de los misterios no tiene por qué ser el Cádiz real, pero, evidentemente, está hecho con muchos retazos de él y de lo que fue en los años 80 con toda esa iconografía y cultura pop. Así que nombres de revistas, todo tipo de productos, de películas, de libros de aquella época se mencionan en esta historia que también transcurre en sitios característicos de la ciudad como la Casa del Pirata, la Casa de los Espejos o esos túneles bajo tierra que existen realmente bajo el Cádiz actual, como los glacis o las cuevas, además personajes populares de la ciudad como puede ser Carlos el Legionario”, rememora el escritor que no esconde que le ha vuelto a picar “el gusanillo” de volver a dar más aventuras a sus protagonistas al enfrentarse a “la republicación”, como la califica, de esta novela que, hay que recordar, tuvo continuación con Los jinetes del sueño y una precuela, La ciudad oscura.

“Ha sido como si me pasara el videojuego y lo reiniciara en un nivel un poco más complicado”, ríe el autor que ha revisado diálogos, personajes y le ha proporcionado “más fluidez” a la obra original sin desvirtuar su corazón. “Hay un personaje, el de María Moco, que en la primera edición tenía un habla, digamos, neutra, y que en este nuevo libro, pues habla como más de aquí, lo he arraigado más, me veía ya capaz de hacerlo bien”, pone como ejemplo el creador.

Pequeñas “mejoras” que surgen de la posibilidad de emprender “este viaje de vuelta” que le ofreció Kaizen tras ganar Relinque el premio literario que impulsa este sello gaditano, Riverside. “A raíz de ahí se interesaron por el estado del libro, que estaba ya descatalogado, y me preguntaron si había posibilidad de recuperar los derechos. Fue posible y entonces me planteé esta oferta como una oportunidad de darle de nuevo vida, pero también de regresar a ese primer punto de partida e intentar ver qué mejoraría yo de esa novela. Y es lo que hice, mejorar las cosas que no me sonaron bien al releerla”, resuelve.

Porque Relinque, en estos años transcurridos desde que creara a El Club de los Pringados, ha estado envuelto en mil cosas y no ha parado de escribir (Crónicas del randonauta, Expediente V: misterio y videojuegos...) y de colaborar en programas y pódcast (Cuarto Milenio o Días Extraños (DEX) siempre en torno al misterio.

“En este tiempo, después de la continuación de la saga y de la precuela, los dejé en pausa, pero es cierto que estos chavales se merecen que cierre esa historia, o no..., o simplemente que se continúe y quién sabe hasta dónde pueden llegar. Pero lo cierto es que con este nuevo libro me gustaría que todo aquel que no ha conocido las aventuras de estos personajes tan especiales puedan acercarse a ellos”, desea su autor que tiene “por ahí” una historia de que propone un explosivo cóctel, ya que “mezcla zombis y Carnaval”. “Ahí estoy, intentando que vea luz, pero bueno, los vericuetos del sistema editorial son inescrutables, como se suele decir”, ríe.

Y como es Navidad, y la generosidad debe ser ley, le pedimos a Relinque una recomendación literaria, amén de que los lectores se fijen en su reeditada La llave del misterio. “Pues yo siempre recomiendo a mi tocayo, paisano y compañero de Facultad, Jesús Cañadas, pero lo nuevo de él no llega hasta enero, así que recomiendo su obra anterior, Dientes Rojos, pero también me vas a permitir una más, La sangre maldita, de Eva Amuedo, una escritora magnífica de Jerez”.