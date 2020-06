El PP llama a toda la oposición a votar en contra de las cuentas

El Partido Popular ha hecho un llamamiento para que la oposición no apruebe el próximo viernes las cuentas que presentará el equipo de gobierno. “Quien vote a favor de este disparate se hará corresponsable del mismo”, afirmó el presidente del grupo municipal, Juancho Ortiz, que ha calificado la propuesta de Adelante Cádiz como “un verdadero canto a la incompetencia y la ficción”.

“Los presupuestos son irreales y una falta de respeto a los gaditanos, a quienes les dicen en la cara que les van a engañar de nuevo; contemplan para el año en el que estamos que van a ingresar 250.000 euros más que en 2018 en concepto de licencias urbanísticas, entre ellas las de apertura. Y lo hacen cuando medio Cádiz está cerrando y quieren suspender licencias en el sector que más crecía y que es el único que está sacando licencias urbanísticas. No tienen en cuenta las pérdidas de ingresos por la inactividad del Covid. No tienen ni idea. O lo peor, saben perfectamente que no van a ingresar lo que ponen, pero como también es verdad que no hacen nada, volverán a tener superávit”, ha criticado Ortiz, especialmente duro con la partida de Vivienda, que aseguran han recortado en 700.000 euros.

“Es mentira que hayan aumentado el presupuesto en nueve millones, lo que han hecho es volver a inflar contemplando en ingresos los 9,8 millones de euros de la venta del hotel del Estadio, a la vez que dicen que no quieren más turistas”, asegura el concejal popular que concluye haciendo el siguiente resumen sobre la propuesta: “han bajado el presupuesto en vivienda, mienten cuando dicen que van a ingresar más en licencias y supeditan las inversiones a un hotel que llevan sin vender cinco años y que pretenden sea el salvavidas de unas cuentas que no se cree ni Páez”.