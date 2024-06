Presupuestos de Cádiz 2024: "Creo en el diálogo que podemos mantener con el PSOE"

A Bruno García le han gustado las propuestas para los presupuestos municipales 2024. No lo oculta y, de hecho, tras las reuniones con los partidos de la oposición en las que se cruzaron sus borradores, parece que no es reacio a incluir algunas de las medidas socialistas en su plan de los dineros de Cádiz. "Me ha parecido interesante la propuesta que hace el PSOE, creo que hace una propuesta de la que se puede hablar, y lo vamos a hacer. Sí, creo en el diálogo que podemos mantener con el PSOE", ha aseverado el alcalde de Cádiz, no tan contento con el documento que les ha facilitado Adelante Izquierda Gaditana.

"Adelante todo lo condiciona a la tasa turística y al Campo de las Balas", se ha disgustado el primer edil que, sobre el primer supuesto no ve "la relación" ni la influencia de la implantación de esta medida en los presupuestos municipales; mientras que se ha sorprendido por el segundo ya que, como ha recordado, "el equipo de Gobierno anterior también promovió el uso hotelero del Campo de las Balas", ha apostillado mientras enseñaba distintos recortes de prensa que demuestran que la ocurrencia de vender el solar municipal al fin turístico "ha sido no sólo anunciada, sino trabajada, por los gobiernos anteriores al nuestro". "Nosotros mantenemos esa fórmula porque creemos que con ella podemos invertir en Valcárcel y es algo positivo para a ciudad", ha argumentado.

De esta forma, García ha definido la propuesta de Adelante Izquierda Gaditana para el presupuesto de este año de la ciudad como "más ideológica que técnica". Con todo, ha informado de que la formación de la oposición celebraba este viernes una asamblea y que, posiblemente, "el próximo lunes" le volverán a enviar otro documento "más de presupuestos en sí". "Y si hay alguna cosa que podamos llegar a acuerdo, pues se incluirá también. El PSOE sí ha entrado de lleno en temas de presupuesto y me gustaría llegar a algo con ellos porque así también damos un mensaje de que se puede hablar y llegar a acuerdos", ha comparado el alcalde que "no" está buscando que le aprueben el presupuesto aunque "sí" le gustaría "llegar a acuerdos con los otros partidos".