El presidente Horeca valora que Kichi intervenga y pide el cese de Vila “por sus abusos de poder” en Cádiz

Antonio de María, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz, Horeca, ha valorado la decisión del alcalde, José María González, Kichi, de intervenir en persona en el conflicto de los hosteleros de la calle de La Palma a causa de la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas y ha pedido el cese de Martín Vila, concejal de Urbanismo, Vía Pública y Movilidad. Lo hizo ayer a título personal, en unas declaraciones a Radio Cádiz.

“Llevamos ya muchísimo tiempo aguantando, reclamando, presentando alegaciones y haciendo gestiones personales para que las cosas se hicieran bien y él siempre ha sido: ordeno y mando", dijo De María.

"Martín Vila en ningún momento ha atendido ninguna de nuestras demandas a pesar de ser de justicia y de estar documentadas en cumplimiento de la ordenanza y ha hecho de la ciudad lo que él ha querido, en muchos lugares [...] Afortunadamente el señor alcalde ha puesto pie en pared porque el problema se ha convertido en gordísimo [...] El lobo se ha ido llevando ya a muchos corderitos. Y ya en La Palma eran muchos los establecimientos y muchísimos los puestos de trabajo afectados en un espacio de gran importancia turística para la ciudad", añadió el presidente de Horeca.

"Mañana vamos a explicar punto por punto por punto los abusos de poder que viene ejerciendo Martín Vila sobre la hostelería desde hace más de dos años [...] Desde Horeca también estamos soportando las críticas de los asociados, porque cuando una persona se ve impotente y la justicia no se le aplica, arremete contra todo [...] Y Horeca lo que ha hecho siempre es, educada, civilizada y lealmente, colaborar con el Ayuntamiento en arreglar las cosas [...] todos los gaditanos saben lo que ha pasado en San Francisco, en la Plaza de Mina, en Plocia, en Candelaria, en San Juan de Dios.."

"Lo último ha sido ordenar retirar sombrillas, sillas y mesas si no desaparecía el nombre de la empresa propietaria del equipamiento, porque las terrazas no son nuestras, nos las prestan los proveedores -explicó De maría- Y eso se permite en toda España... Y pedirnos un informe de un ingeniero que certifique que los calentadores de las terrazas están homologados y no representan ningún peligro... una cantidad de requisitos que no pide nadie.. es un ordeno y mando.."

"Menos mal que el alcalde va a tomar parte y va a conocer nuestras alegaciones y a tomar las decisiones que en justicia correspondan... que encima salga este señor diciendo que lo está desautorizando... personalmente creo que no debería estar en el cargo que ocupa”, concluyó el presidente de Horeca.