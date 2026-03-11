Presentado el taller escolar de judo contra el bullying

Coincidiendo con la celebración del Campeonato de Andalucía Infantil y Cadete, la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados, en colaboración con los clubes de judo de la ciudad y el Ayuntamiento de Cádiz, presentará el taller escolar de judo 'Prevención y concienciación frente al bullying', una iniciativa educativa dirigida a los centros escolares de la ciudad para el curso 2025/2026.

Esta actividad forma parte del programa de promoción deportiva que se desarrolla anualmente en Cádiz y consistirá en una sesión práctica de iniciación al judo dirigida principalmente al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, dentro del programa de talleres de deporte escolar.

El objetivo del taller es sensibilizar al alumnado sobre la importancia del respeto, la convivencia y la prevención del acoso escolar, utilizando el judo como herramienta educativa. A través de dinámicas participativas y ejercicios prácticos adaptados, los estudiantes podrán conocer los valores fundamentales de este deporte, como el respeto mutuo, la igualdad, la disciplina y la cooperación.

Esta acción se enmarca dentro de los objetivos de promoción del deporte base, la salud, la igualdad, la inclusión y la prevención del acoso escolar, reforzando el compromiso de Cádiz con el deporte, la educación y la formación en valores de los más jóvenes.