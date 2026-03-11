Judo: Cádiz acoge el Campeonato de Andalucía infantil y cadete

La ciudad de Cádiz será el escenario el próximo 14 de marzo del Campeonato de Andalucía Infantil y Cadete de Judo 2026, una de las competiciones más importantes del calendario autonómico organizada por la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados.

El campeonato se celebrará en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y reunirá a casi 400 judokas de categorías infantil y cadete procedentes de todas las provincias andaluzas. Los jóvenes deportistas competirán por lograr una de las plazas que dan acceso al Campeonato de España Infantil y Cadete, que se disputará los próximos 18 y 19 de abril en Palma de Mallorca.

Esta cita supone una oportunidad para que los jóvenes talentos del judo andaluz demuestren su nivel deportivo y continúen su camino hacia la élite nacional. Además del aspecto competitivo, el campeonato refleja los valores que caracterizan a este deporte olímpico, como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la superación personal.

Desde la organización se ha querido destacar y agradecer especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz y de la Diputación Provincial de Cádiz, así como de todo su personal, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo y la promoción del judo en la ciudad.

La vicepresidenta de la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados, Carmen Calvo, destacó la importancia de que este campeonato se celebre en la capital gaditana: “Es un honor para mí poder acoger una cita de esta relevancia en mi ciudad. Se trata de una actividad que cohesiona el deporte de base, la educación en valores, las categorías de formación y promoción, así como el turismo deportivo".

Calvo destacó que "el judo es una auténtica herramienta de transformación social y, desde ese convencimiento, vamos a seguir desarrollando actividades que fomenten estos valores y su práctica, siendo ejemplos activos para las nuevas generaciones”.