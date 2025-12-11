La presentación del libro de Juanma Moreno Bonilla en Cádiz tiene nueva fecha

La presentación en Cádiz de Manual de convivencia. La vía andaluza, el libro del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene nueva fecha después de la suspensión de la cita prevista en principio el pasado 13 de noviembre en el Teatro del Títere de la Tía Norica.

Así, el responsable del Gobierno andaluz estará en la ciudad el próximo lunes 15 de diciembre y en otro escenario, el que le ofrece el Hotel Cádiz Bahía, en la glorieta Ana Orantes. El encuentro comenzará a las 18.30 horas, aunque la apertura de puertas para el evento se producirá media hora antes.

Manual de convivencia es un ensayo "sobre una forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto, incluso del afecto hacia el adversario", explican desde Espasa, sello editorial de la obra dividida en 32 capítulos breves donde Juanma Moreno evoca sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta.

En estas páginas, el autor reflexiona "sobre la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". Así, se explica en la sinopsis, "a través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada".

El libro aborda, además, cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro. "Con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política —y de vivir— basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo. En definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial: convivir desde el respeto y la palabra serena", se define la obra.

Juanma Moreno (Barcelona, 1970) se afilió con 19 años a Nuevas Generaciones del Partido Popular, y en 1995 fue nombrado concejal de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga. Graduado en Protocolo y Organización de Eventos y Máster Oficial en Dirección de Protocolo, ha sido parlamentario en el Congreso de los Diputados y secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Desde 2014 es presidente del PP de Andalucía y, desde 2018, presidente de la Junta de Andalucía, cargo que revalidó en 2022 por mayoría absoluta. Está casado y tiene tres hijos.