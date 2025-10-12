Jornada sobre Enfermería en Cádiz: preparados para cuando el cuidado se hace crónico

Cádiz se prepara para vivir una tarde muy especial. El próximo martes 14 de octubre, el Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz celebrará, en el Aulario de La Bomba, una mesa divulgativa abierta al público bajo el título ‘La investigación enfermera para el cuidado de las personas con problemas crónicos de salud’.

Será una cita pensada para la ciudadanía, las asociaciones de pacientes y los medios de comunicación, en la que la Enfermería sale de los despachos y las aulas para hablar cara a cara con la población sobre temas que afectan a todos: enfermedades crónicas, Alzheimer, heridas de difícil cicatrización y autocuidado.

El presidente del Colegio, Rafael Campos, explica que esta iniciativa nace del deseo de acercar la investigación enfermera a la sociedad: “Entendemos que no tiene sentido hablar de la salud de las personas sin contar con las personas. Queremos que la sociedad conozca que la investigación enfermera no se queda en los despachos o las aulas, sino que repercute directamente en la salud y el bienestar de las personas.”

Campos insiste en que se trata de una actividad divulgativa, no académica, y que el objetivo es escuchar, compartir y aprender juntos: “Queremos que las personas sepan de nuestro compromiso con la investigación para mejorar nuestra forma de cuidarles, y queremos que ellas participen con nosotros. Esa tarde del día 14 es una invitación a compartir, a dialogar y a conocer de cerca la labor investigadora de la Enfermería.”

Durante la jornada intervendrán cuatro profesionales de prestigio que trabajan cada día para mejorar la vida de sus pacientes desde distintos ámbitos de la investigación y los cuidados.

Entre ellos, José Manuel Martínez Nieto, doctor en Enfermería y profesor titular de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, que abrirá la sesión con ‘Cronicidad, Enfermería y Comunidad’, una reflexión sobre el papel de la Enfermería en el acompañamiento a quienes conviven con enfermedades de larga duración.

También acudirá Ana María García Alcaraz, enfermera del Hospital Puerta del Mar, que hablará sobre ‘Cuidando tu salud: cómo la investigación enfermera ayuda a que sigas tus autocuidados’, destacando cómo la educación sanitaria y los pequeños gestos del día a día pueden marcar la diferencia.

Por su parte, Manuel Rodríguez Palma, doctor en Enfermería, especialista en Geriatría y miembro del Comité Director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), que expondrá ‘Investigación enfermera y heridas crónicas’, mostrando cómo los avances científicos permiten mejorar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes mayores con úlceras.

Finalmente, Sara Alameda Salazar, experta en cuidados en residencias de mayores, cerrará con la charla ‘Compromiso e investigación enfermera al servicio del familiar cuidador del enfermo de Alzheimer’, una mirada humana al papel fundamental de quienes acompañan a personas dependientes.

La mesa estará moderada por Carmen Ruiz Barbosa, coordinadora de las Jornadas sobre Conocimiento Enfermero.

Rafael Campos, presidente del Colegio Oficial de Enfermería. / Jesús Marín

El presidente del Colegio recuerda que la cronicidad es uno de los grandes desafíos del sistema sanitario actual: “Todos sabemos que cada vez vivimos más años, y la edad avanzada aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Ello, unido al sedentarismo, una mala alimentación, tabaquismo y alcohol, hace que la cronicidad se convierta en uno de los grandes retos de nuestro sistema sanitario y, a la vez, un ámbito donde la Enfermería tiene muchísimo que aportar”.

Por eso, desde el Colegio se quiere dar voz y herramientas a la ciudadanía para aprender a cuidar su salud y la de sus familiares desde la prevención, el acompañamiento y la educación sanitaria.

La mesa divulgativa tendrá lugar el martes 14 de octubre a las 17.30 horas, en el Aulario de La Bomba. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Esta actividad forma parte de la VII Semana del Conocimiento Enfermero, una iniciativa del Colegio de Enfermería de Cádiz que, año tras año, pone en valor la investigación y el compromiso social de la profesión enfermera.

“Queremos que la sociedad gaditana venga, escuche, pregunte y comparta. Que sepan que la investigación enfermera no está lejos, sino que mejora su vida cada día”, concluye Rafael Campos.