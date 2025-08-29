La prensa de Cádiz se concentrará el próximo lunes para condenar los asesinatos de periodistas en Gaza

Varios periodistas se manifiestan por el asesinato, en marzo, de un periodista en un bombardeo en el norte de Gaza.

La Asociación de la Prensa de Cádiz ha manifestado su enérgica condena por el asesinato sistemático y con total impunidad de periodistas en Gaza. Cientos de comunicadores han perdido la vida en el marco de la ofensiva israelí, en lo que constituye el período más mortífero para la prensa en la historia reciente.

Esta convocatoria se alinea con la iniciativa global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano Avaaz, que ha convocado a medios de todo el mundo a sumarse el 1 de septiembre mediante un apagón informativo —apagón de portadas o mensaje de repulsa— para exigir el fin inmediato de la masacre de periodistas y el acceso libre de la prensa internacional a la Franja de Gaza.

La APC ha animado a medios y periodistas de Cádiz a que se sumen a esta convocatoria pública, que tendrá lugar el próximo lunes a las 12 horas en las puertas de la sede de este colectivo.