Premios nacionales para la primera MIR de Cirugía Torácica formada en el hospital Puerta del Mar de Cádiz

Mireia Rusca, quien finaliza su residencia en septiembre como la primera residente en Cirugía Torácica formada íntegramente en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, ha conseguido los máximos galardones nacionales en su especialidad.

Así, entre marzo y mayo de 2025, ha sido premiada como Mejor Residente de Último Año de Cirugía Torácica en el 51º Congreso de Neumosur y ha recibido el Premio al Mejor Residente de 5º Año de toda España en el XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT).

El de Cirugía Torácica del hospital gaditano en un servicio joven y en expansión que apostó desde sus inicios por la docencia y una formación marcada por la excelencia clínica, quirúrgica y académica, como herramienta estratégica de crecimiento.

Rusca ha asegurado que “ser la primera residente del servicio ha sido un gran privilegio, ya que he crecido con un equipo comprometido con la excelencia que me ha respaldado siempre y he tenido oportunidades formativas extraordinarias”. Por su parte, esta profesional ha contribuido activamente al desarrollo del Servicio de Cirugía Torácica, convirtiéndose en un referente entre los residentes por su trabajo, su compromiso con la formación continua y su implicación tanto asistencial como investigadora.

Su residencia ha estado caracterizada por una intensa y variada actividad quirúrgica, con participación progresiva y activa en intervenciones de alta complejidad. “He tenido la suerte de pasar muchas horas en el quirófano, siempre con supervisión, pero la confianza de mi equipo ha sido clave para formarme como cirujana de manera segura y completa”, asegura esta profesional.

En cuanto al recorrido investigador, la facultativa colabora actualmente en varios proyectos de investigación y está cursando el doctorado con una línea centrada en la optimización preoperatoria del paciente oncológico mediante programas de recuperación intensificada (ERAS), un ámbito con amplio potencial de impacto en los resultados postoperatorios y la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, ha colaborado activamente en la docencia universitaria participando en clases, seminarios y tutorizando Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

En el Congreso de Neumosur, celebrado el pasado marzo en Jerez, fue distinguida con el Premio al Mejor Caso Clínico, recibió una beca de estancia formativa en cirugía de la vía aérea en el Hospital Virgen del Rocío y fue seleccionada como Mejor Residente de Último Año de Cirugía Torácica.

Apenas dos meses después, en el Congreso Nacional de la SECT (en mayo, en Alicante), fue galardonada con una beca para formación avanzada, una estancia en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y el Premio al Mejor Residente Nacional de 5º Año.