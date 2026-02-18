Los premios Cortes de Cádiz, de la recuperación al olvido en 15 meses

Los premios Cortes de Cádiz vuelven al olvido. La que era una de las grandes apuestas del actual gobierno municipal por reactivar una parte de la cultura y de la relación con Iberoamérica ha quedado en un impulso del todo descafeinado. Tanto, que la pasada edición de la convocatoria, la de la tan anunciada recuperación, ha quedado del todo descafeinada; a lo que se une que no ha existido tampoco continuidad en esta recuperación, sin que haya noticias a estas alturas del año de unos galardones que suelen concederse en el entorno del 19 de marzo (por el aniversario de la Constitución de 1812).

Tres hechos se sitúan en la pirámide de este olvido al que han vuelto a ser condenados los premios Cortes de Cádiz. Conviene recordar, previamente, que en diciembre de 2024 el Ayuntamiento, ya bajo el gobierno de Bruno García, anunció la recuperación de estas convocatorias creadas por el PP en su día y sumidas en la parálisis absoluta tras la llegada de Kichi en 2015. Una década después, el actual gobierno municipal anunciaba el lanzamiento de una nueva edición de los premios, reducidos entonces a cuatro categorías (de la más de una decena que había tiempo atrás) y con el ánimo de ir creciendo en futuros años.

Puesto todo esto en pie, el primer hecho que habla por sí solo del olvido en el que han vuelto a caer los premios es el denominado Libertad, uno de los más importantes que concedía el Ayuntamiento. Tras su anuncio a finales de 2024, el propio alcalde dijo en marzo de 2025 que la concesión y entrega del premio estaba pendiente de concretar con la agenda de la persona (o institución) elegida. Y así ha quedado la situación hasta ahora, casi un año después.

Junto a ello, cobra relevancia otra situación a la que ha tenido acceso este periódico y que habla por sí sola del olvido de estos premios. Y es que el ganador del premio Cortes de Cádiz en la modalidad de relatos sigue a día de hoy esperando recibir el galardón; y, sobre todo, recibir el premio de 10.000 euros que garantizaba la convocatoria a la que concursó en su día.

Se trata de Antonio Lagares, que resultó vencedor de este premio de Relatos Cortes de Cádiz por su obra ‘El cuarto de cabales’, como anunció el propio Ayuntamiento el 11 de marzo de 2025 y que a día de hoy, once meses después, sigue sin saber nada de ese premio, que estaba dotado con 10.000 euros que tampoco ha recibido el escritor.

“No contestan, no dan señales de vida”, lamenta a este periódico Lagares, confirmando una situación que considera “deprimente”. “No creo que haya que tratar a las personas de esta manera”, añade después de meses -asegura- de correos y llamadas buscando unas respuestas que no recibe. “Es que no me dicen absolutamente nada, no me contestan”, asegura el ganador del Cortes de Cádiz en la modalidad de relatos, que se pregunta “si cuesta tanto dar una explicación” a lo que esté ocurriendo con su premio.

De hecho, este periódico ha podido saber que hace apenas unos días, con fecha 5 de febrero, dirigió un último escrito al Ayuntamiento en el que hacía constar que en estos once meses “no he recibido notificación administrativa formal por escrito de la resolución de concesión del premio, ni se ha procedido al abono de la cuantía económica, ni se me ha comunicado el estado del expediente administrativo correspondiente”.

Por ello, ha requerido Antonio Lagares “que se me remita de forma inmediata la notificación administrativa formal de la resolución de concesión del XIII Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz” en la modalidad de relato; que le traslado información “del estado actual del expediente administrativo, indicando el órgano responsable de su tramitación” y que se proceda “sin más dilación al abono de la dotación económica del premio o, en su defecto, se motive formalmente cualquier causa legal que esté impidiendo dicho pago”. Advirtiendo que en caso de que el Ayuntamiento siga sin dar respuesta a ninguna de estas cuestiones “me reservo el derecho a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a ejercer las acciones administrativas o judiciales que en Derecho correspondan”.

Este periódico ha podido saber que otro de los premios concedidos, en la modalidad de creación artística contemporánea, sí fue entregado (en lo que a su dotación económica se refiere) a finales del pasado año. No sin esfuerzo del premiado, José Carlos Naranjo, que tuvo que solicitar insistentemente el cobro de la dotación del certamen. “Me puse muy pesado con eso hasta conseguir el pago, porque he tenido experiencias propias muy desagradables”, confiesa el artista, que quiere trasladar “toda mi empatía” a Lagares por las circunstancias en las que se encuentra respecto al Cortes de Cádiz.

El tercer hecho que llama la atención es la ausencia, a estas alturas del año, de la convocatoria de la nueva edición del premio en sus cuatro modalidades. Circunstancia que se une a la ausencia de Premio Libertad 2025 y a la no entrega formal de los premios en las otras tres modalidades. El Cortejo de Cádiz parece haber sido, pues, una recuperación instantánea para volver a caer en el olvido.