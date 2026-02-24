El PP pide ayuda al Gobierno y a la Junta para paliar los daños de los temporales en Cádiz

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz (GMPP) presenta al pleno del próximo jueves una propuesta en la que solicita tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central, a través de su Ministerio de Política Territorial, la concesión de ayudas, que puedan sumarse a las establecidas por el Consistorio gaditano, a través de su plan de contingencia y fondos propios, con objeto de paliar los daños de los sucesivos temporales en las infraestructuras, instalaciones, arbolado y equipamientos municipales.

En esta propuesta se solicita también al Gobierno Central a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible el análisis de los efectos de los temporales extremos en las playas de la ciudad, “a efectos de definir y poner en marcha las acciones necesarias para garantizar su uso público de cara la próxima temporada y la protección de la costa, considerando además, la posibilidad de establecer mecanismos financieros de ayuda los municipios afectados, teniendo en cuenta la particularidad de aquellos que son de naturaleza urbana”.

Para el GMPP, “la continua sucesión de borrascas que hemos sufrido este invierno en nuestra provincia ha provocado, desgraciadamente, situaciones y consecuencias muy graves, sobre todo en la Sierra, en la cuenca del Guadalete y en el Campo de Gibraltar, pero también sacudieron a nuestra ciudad las fuertes lluvias y vientos extremos”.

Así, señalan los populares, “en nuestras playas se dieron los mayores daños: las infraestructuras de acceso, las pailas, el mobiliario, la pérdida de arena o el movimiento de esta”.

A su juicio, “se hace necesario actuar de manera urgente y repararlo en la medida de lo posible, tanto con acciones del propio Ayuntamiento, como ya viene realizando, así como con aquellas que la Demarcación de Costas y la propia Junta de Andalucía estime oportunas, porque la temporada de playas ya se acerca”.

Mobiliario urbano, fincas y carreteras

Desde el PP se insiste en que “más allá de nuestras costas, el propio mobiliario urbano de la ciudad, numerosas fincas y nuestras vías de comunicación también sufrieron los envites del temporal, que hacen necesario los arreglos necesarios, que ya se están produciendo, así como un plan de asfaltado que, en esta próxima primavera y una vez que acaben las lluvias, puedan paliar, de manera definitiva, los desperfectos ocasionados”.

Añade que “también el daño en nuestro arbolado ha sido, lógicamente, también importante. Los fuertes vientos motivaron la pérdida de 35 árboles que ya están siendo repuestos”.

Junto a ello, también se están valorando los daños a instalaciones culturales, deportivas y también colegios, para los que la delegación de enseñanza acometerá las acciones necesarias de reparación de manera urgente.

El Grupo Municipal Popular asegura que “todas estas actuaciones conllevarán un importante gasto que deberá asumir, en primer lugar, el Ayuntamiento tanto con fondos propios como con la activación del plan de contingencia, previsto para estos casos. Pero se hace necesaria la colaboración y ayuda de otras administraciones, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central”.