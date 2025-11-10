El PP inicia una campaña para la derogación de la tasa de basura que recién aprobó en solitario en Cádiz

A solo unos días de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz aprobase en solitario en pleno una nueva tasa de basura que sube el recibo a los gaditanos, el Partido Popular provincial ha puesto en marcha una campaña en contra de esa nueva tasa. Un impuesto municipal “que Pedro Sánchez impone a los ayuntamientos de la provincia, a los que está obligando por ley a que cobren a los vecinos el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos, lo que conlleva el incremento del recibo”.

La diputada nacional, Macarena Lorente, ha adelantado la iniciativa y pedido a todos los ayuntamientos, “sean del color político que sean”, a sumarse a esta reclamación. “Esto no va de siglas, va de justicia, de sentido común y de respeto institucional, porque los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y merecen respeto, no imposiciones, y los vecinos no necesitan más tasas, sino un gobierno que escuche, ayude y respete la libertad de los municipios”.

Explica que muchos ayuntamientos financiaban con recursos propios parte de los servicios de basuras para aliviar la factura a los ciudadanos, “pero ya no podrán hacerlo porque Pedro Sánchez se lo prohíbe excusándose en una normativa europea que no existe y que ha sido desmentido por la propia Comisión Europea”.

“Ninguna directiva europea obliga que los ciudadanos paguen el 100% del servicio ni obliga a crear una tasa. Lo que pide la UE es una gestión eficiente de los residuos, no un castigo económico a las familias”, ha aclarado. Así, desde el PP de Cádiz inciden en que el incremento del recibo de la basura no es una decisión de los alcaldes, sino una imposición de Pedro Sánchez y el Gobierno Central.

“Por primera vez en democracia, un tributo municipal pasa a ser obligatorio por imposición estatal, de tal modo que los ayuntamientos deben cumplir aunque no estén de acuerdo”. El PP denuncia que las consecuencias del “tasazo” de Pedro Sánchez ya se está notando en los recibos que reciben las familias y empresas con una nueva subida de impuestos encubierta de la que, además, quieren culpar a los ayuntamientos. “Es algo que el Partido Popular ya alertamos hace un año. Los gaditanos no tienen por qué pagar los errores de Sánchez ni soportar la voracidad fiscal del Gobierno Central que ha subido los impuestos más de 97 veces”, ha afirmado Lorente.

Dentro de esta campaña en contra de la imposición de la tasa de basura, el PP ha presentado mociones en toda la provincia para exigir su suspensión y la reforma de la Ley 7/2022. En concreto se pide la derogación de la obligatoriedad de esta tasa, que se respete la autonomía municipal y la libertad de decidir cómo financiar el servicio, que se permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones a familias vulnerables, pensionistas y autónomos con bajos ingreso y que se cree un Plan Nacional de Apoyo a la Economía Circular, que ayude a los municipios sin castigar a los vecinos. Además, se llevarán a cabo acciones informativas para explicar a los ciudadanos la propuesta del PP de que se derogue la tasa de residuos impuesta a los ayuntamientos.

El PP de Cádiz defiende “un modelo justo y sostenible, que premie el reciclaje y no castigue el esfuerzo de las familias. Queremos una economía circular con incentivos, no con castigos para los ciudadanos”. Lorente recuerda que el Partido Popular ha intentado eliminar dos veces la tasa de basura en el Congreso, pero “el PSOE no lleva a votación las propuestas del PP porque sabe que saldrían adelante”. Por ello, desde el PP se reclama al PSOE de Cádiz los que antepongan las siglas de su partido a los gaditanos y se planten ante Sánchez y esta imposición que es la nueva tasa de basuras