El PP exige la llegada del AVE a Cádiz y una "urgente" revisión de la red de Cercanías

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Cádiz presenta al Pleno ordinario del mes de diciembre que se celebra este jueves 18 una propuesta en la que exigirá al Gobierno de la nación la planificación, licitación y ejecución de un trazado ferroviario de Alta Velocidad para Cádiz, al igual que ha ocurrido recientemente con la conexión Huelva-Sevilla, así como una urgente revisión de la red de Cercanías a través de una mejora y arreglo de infraestructuras y mantenimiento adecuado en las estaciones.

Por otro lado, se instará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la revisión del actual Plan de Modernización y Desarrollo de Infraestructuras aeroportuarias incorporando al aeropuerto de Jerez como objetivo prioritario de actuación, debido a su posición estratégica y su potencial de crecimiento.

En la propuesta también se incluye el traslado de esta reivindicación al Consejo de alcaldes de la Diputación Provincial, con objeto de aunar esfuerzos y reclamar de forma conjunta esta mejora de infraestructuras necesarias en nuestra provincia.

A juicio de los populares, “Cádiz continúa siendo una de las capitales de provincia de España que carece de conexión ferroviaria por alta velocidad y está excluida de las principales inversiones en materia ferroviaria, lo que limita su competitividad, su proyección turística y su conexión efectiva con el resto del país”.

Recuerdan que “recientemente el Ministerio de Transportes adjudicó la redacción del proyecto de la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla y se encuentra ya avanzada la conexión de Almería dentro del Eje Corredor Mediterráneo. Por tanto, Jaén y Cádiz serán las únicas provincias de Andalucía sin servicio del AVE”.

Añade el Grupo Municipal Popular que la red de cercanías tampoco ofrece garantías ya que “hay una alta incidencia de retrasos y cancelaciones (más de 750 incidentes entre junio y septiembre de 2025) debido a problemas en las infraestructuras (catenarias, limitaciones de velocidad)”.

Asimismo, asegura el PP, “hay una falta de mantenimiento en estaciones (ascensores averiados, inaccesibilidad) y problemas operativos que afectan la puntualidad, concretándose en una percepción de abandono por parte de los usuarios y quejas constantes como la denunciada hace escasas fechas cuando un ciudadano en silla de ruedas quedó atrapado varias horas en la estación de San Fernando porque el ascensor ya no funcionaba”.

El Grupo Municipal Popular entiende que “este déficit de transporte que sufre nuestra provincia se ha visto agravado recientemente también en materia aérea por la reciente decisión de excluir el aeropuerto de Jerez el Plan de Modernización y Desarrollo de Infraestructuras aeroportuarias de AENA, mientras se anuncian cuantiosas partidas para otros aeropuertos sin respetar los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de cohesión territorial y vertebración del país”.

El PP señala además que “no somos la única administración de nuestra provincia que reclama esta mejora de infraestructuras ya que tanto alcaldes de otras localidades como agentes sociales y económicos han abogado por la unidad para reclamar conjuntamente las infraestructuras necesarias a las administraciones superiores, evitando fragmentación de esfuerzos”.