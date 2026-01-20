El PP de Cádiz reclamará al Gobierno que autorice la construcción del hotel de Puerto América

El Partido Popular va a presentar una moción en el Ayuntamiento de Cádiz para que el Pleno acuerde en su próxima sesión instar al Gobierno de España a que autorice la construcción del hotel de Puerto América. Un proyecto que acumula años de parálisis a la espera del visto bueno del Consejo de Ministros a que el suelo portuario donde pervive actualmente el edificio Ciudad del Mar pueda albergar el uso hotelero.

En concreto, la propuesta que elevará el PP en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz (en cuyo gobierno está al frente este partido, con Bruno García como alcalde) pretende instar al Gobierno central "a que, a través del Consejo de ministros, autorice en el menor plazo de tiempo posible el cambio de uso del suelo portuario necesario para permitir la ejecución del proyecto hotelero previsto en el edificio Ciudad del Mar, en Puerto América". Dicen los populares que con ello buscan "que se eviten nuevos retrasos y que quede asegurada la viabilidad de una iniciativa estratégica para la economía, el empleo y el desarrollo urbano de Cádiz y la integración muelle-ciudad".

Y es que conviene recordar que la propuesta que actualmente tiene la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre la mesa es el segundo proyecto hotelero para Puerto América, toda vez que el plan anterior terminó descartándose al desistir los inversores adjudicatarios de ese hotel de 5 estrellas tras años de espera al pronunciamiento del Consejo de Ministros.

El proyecto actual, ratificado en noviembre de 2025, lo lidera la empresa sevillana Serendipia y contempla la construcción de un hotel cinco estrellas gran lujo con 120 habitaciones, spa, gimnasio, terrazas, salones, zonas comerciales, un bar con piscina y un amplio auditorio con capacidad para unas 300 personas. Un proyecto que convertirían el actual edificio abandonado y a medio construir en uno de los mayores equipamientos turísticos de la cciudad, con una inversión que asciende a más de 30 millones de euros y que generará, según los planes de los inversores, 150 empleos directos, la mayoría indefinidos, y otros 300 indirectos, además de 200 empleos más que se generarían durante la fase de construcción.

Consideran los populares que este proyecto "encaja perfectamente en la transformación que va a sufrir todo el espacio con la integración muelle-ciudad", aprovechando "un lugar privilegiado, con unas de las mejores panorámicas de la ciudad y de la Bahía". "Este proyecto, tan importante para la ciudad, sigue supeditado al levantamiento de la prohibición de usos hoteleros por el Consejo de Ministros”, insisten desde el PP, recordando que ya en octubre de 2023 "este mismo Pleno aprobó solicitar al Gobierno que se autorizase, en el menor plazo de tiempo posible, la modificación del uso del suelo en el Edificio Ciudad del Mar". "Pero seguimos, más de dos años después, sin respuesta", lamentan.

"Este retraso por parte del Gobierno de España supone un freno innecesario para un proyecto que ya cuenta con todos los avales técnicos y jurídicos. Se trata de una oportunidad estratégica para la ciudad de Cádiz, que no puede seguir paralizada por la inacción del Ejecutivo central", concluyen desde el grupo municipal del PP respecto a esta propuesta que se debatirá, nuevamente, en el próximo Pleno municipal.