Serendipia se queda con el proyecto del nuevo hotel de lujo de Puerto América

El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirmaba que la firma Serendipia ha sido finalmente seleccionada para construir, gestionar y explotar el futuro hotel de lujo proyectado en Puerto América aunque su ejecución continúa pendiente del imprescindible visto bueno del Gobierno para permitir su uso hotelero en suelo portuario, un trámite que mantiene congelada su puesta en marcha.

La empresa Alianza Serendipia S L que mantiene abierto perteneciente al grupo sevillano Factoría Serendipia, y que nada tiene que ver con la empresa Serendipia que a día de hoy explota en Cádiz una sala de fiestas y de eventos culturales, ha mostrado su interés ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para hacerse cargo de un proyecto que transformaría por completo la Punta de San Felipe y que les otorgaría la explotación del hotel durante cincuenta años, el máximo permitido por la ley. Pese a ello, todo queda supeditado a que el Consejo de Ministros levante la actual prohibición de implantar usos hoteleros en terrenos portuarios, un escollo que ha frenado iniciativas anteriores y que vuelve a situarse como obstáculo determinante.

El establecimiento previsto será un cinco estrellas gran lujo con ciento veinte habitaciones, spa, gimnasio, terrazas, salones, zonas comerciales, un bar con piscina y un amplio auditorio para unas trescientas personas, convirtiéndose en uno de los mayores equipamientos turísticos de la capital gaditana. La inversión asciende a más de treinta millones de euros y promete generar ciento cincuenta empleos directos, la mayoría indefinidos, además de trescientos indirectos y otros doscientos durante la fase de construcción, una cifra que la convierte en una intervención de impacto económico notable.

El diseño plantea la rehabilitación íntegra del histórico edificio Ciudad del Mar, levantado en 1992, adaptándolo a la forma triangular de la parcela y apostando por una imagen muy contemporánea basada en hormigón visto, vidrio, vegetación integrada y criterios de sostenibilidad que incluyen ahorro de agua, reducción de emisiones y sistemas avanzados de control ambiental. Serendipia confía en que si se desbloquean los trámites administrativos el hotel podría estar operativo en tres años, un horizonte que marcaría un cambio sustancial para esta parte del puerto.

El proyecto es considerado por las administraciones como una pieza clave en la estrategia de integración puerto ciudad, una expresión que en Cádiz ha pasado de ser un objetivo histórico a convertirse en una necesidad urgente para revitalizar espacios que llevan años sin uso y que representan una frontera física y simbólica entre el puerto y el tejido urbano. El hotel permitiría dotar de actividad continua a Puerto América, atraer un turismo de alto valor añadido y recuperar un edificio emblemático que lleva décadas sin cumplir una función real para la ciudad.

En definitiva, la llegada del hotel de Serendipia no se percibe solo como una actuación turística sino como un proyecto transformador que podría abrir una nueva etapa en la relación entre el puerto y Cádiz y que situaría a Puerto América en el centro de una operación de regeneración largamente esperada.

Cabe recordar que tras la renuncia hace ahora un año y pico de un anterior concesionario interesado en construir un hotel en este espacio por la demora en la autorización por parte del Consejo de Ministros, la Autoridad Portuaria licitó un concurso a finales de octubre de 2024, al que se presentaron dos promotores, Hotel Vista América y Alianza Serendipia, que ha sido la oferta finalmente seleccionada.