El PP de Cádiz pide al Gobierno central que retire el Estatuto Marco y escuche a los médicos

Ante la huelga iniciada por los profesionales sanitarios en contra de la propuesta del Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud que quiere "imponer el Gobierno de Pedro Sánchez", el PP de Cádiz ha exigido al Ministerio de Sanidad que retire el borrador que ha generado el rechazo unánime de todo el sector y abra un nuevo proceso de negociación.

A través de la diputada autonómica Auxiliadora Izquierdo y el diputado nacional Miguel Sastre, el PP gaditano ha mostrado su apoyo a los profesionales y critica que se haya forzado a los sanitarios a una huelga inédita . “Estamos ante el mayor conflicto sanitario en años en España. Sánchez está poniendo en jaque a la sanidad pública, creando un conflicto e inseguridad entre los profesionales sanitarios con un Estatuto Marco inviable, improvisado, ideologizado y sin financiación”.

Por ello, han exigido al Ministerio de Sanidad y al Gobierno que “escuche y tenga en cuenta a los profesionales del sector. Lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad y el Gobierno de Sánchez es iniciar una nueva negociación desde cero escuchando directamente a los sanitarios y contando con las comunidades autónomas, los representantes de los profesionales y los sindicatos”, han afirmado.

Los populares gaditanos ha lamentado que el Estatuto Marco que el Gobierno pretende "imponer está poniendo en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario y nace sin diálogo ni consenso, elaborado a espaldas de las CCAA, las organizaciones médicas, los sindicatos y los gestores” y lamentan “las consecuencias de la gestión nefasta del Gobierno de Pedro Sánchez que van a sufrir los ciudadanos”.

Igualmente, han señalado el silencio del PSOE gaditano “que se llena la boca hablando de la defensa de la sanidad pública y ahora calla ante Sánchez y da la espalda a nuestros sanitarios”.