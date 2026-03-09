Casi 300 positivos en controles de alcohol y drogas de la Guardia Civil en el Carnaval de Cádiz

La Guardia Civil realizó en Cádiz, durante los dos fines de semana de Carnaval, más de 9.600 pruebas de detección de alcohol y drogas al volante, así como controles de velocidad, todo ello como parte del dispositivo especial puesto en marcha para que el regreso a casa, tras disfrutar de los Carnavales de Cádiz, se realizara de la manera más segura. "Las salidas de la capital se controlaron intensamente, habiéndose establecido por ello los oportunos controles de detección de alcohol y drogas y velocidad", han apuntado este lunes en una nota desde el Instituo Armado, que destaca el esfuerzo realizado por los hombres y mujeres pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, a pie de carretera.

Este trabajo se ha traducido en 9.696 pruebas de alcohol y drogas realizadas, de las que 186 dieron como resultado que el conductor circulaba superando los límites de alcohol permitidos y 104 con resultado positivo indiciario en drogas. De la misma forma, se han instruido diligencias por delitos contra la seguridad del tráfico a 4 de estos conductores que conducían superando los 0.60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. En las franjas horarias más conflictivas se han mantenido controles de detección de alcohol y drogas y velocidad en todas las salidas de la capital.

Los componentes del Subsector de Tráfico, han controlado de igual manera a los conductores profesionales, no teniendo que lamentar ningún fallecido ni siniestro vial grave asociado a esta festividad. De especial mención es que realicen su labor sin haber consumido alcohol ni drogas, ya que en sus manos están las vidas de numerosos viajeros que optan por el trasporte público como medio de acercarse a la capital gaditana. "Para todos estos viajeros, se recuerda que el teléfono 062 está a su disposición las 24 horas los 365 días del año, y que pueden comunicar cualquier conducta anómala que puedan observar y que lleve a la comprobación y pruebas pertinentes a esos conductores", indican.