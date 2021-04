¿Es posible hacer que fumar sea menos perjudicial para la salud?

La proporción de fumadores en España ha aumentado durante los últimos años, alcanzando una cifra que corresponde al 23,3% de la población. La mayoría de la gente reconoce que el tabaco perjudica la salud y esto se evidencia en un descenso de la cantidad de cigarrillos que se consumen al día durante los dos últimos años, pasando de 15 a 10 unidades.

Además de las medidas antitabaco y sus efectos en el consumo, los usuarios habituales se ven seducidos por la idea de consumir alternativas más saludables sin dejar de lado completamente la actividad en sí. En esta oportunidad, analizaremos si existe una forma más “saludable” de fumar hoy en día y qué propuestas comerciales se han desarrollado tras los avances tecnológicos.

Oferta de cigarrillos y su impacto en la salud

Existe tanta variedad y tipos de tabaco en el mercado que no es difícil pensar que alguno puede ser menos dañino que otro. Sin embargo, es importante aclarar si generan el mismo impacto en la salud:

Cigarros “ligeros”

Durante algún tiempo se creía que los cigarrillos con menor cantidad de alquitrán eran menos dañinos para la salud. Sin embargo, el riesgo que acarrean en el aparato respiratorio es muy similar al de un tabaco tradicional. A partir de estos estudios, se prohibió la venta de cigarrillos con la connotación de “ligero” o “light”.

Tabacos manuales

Los cigarrillos armados de forma manual son incluso más dañinos que los empaquetados. Según estudios científicos generan un mayor riesgo de contraer cáncer de esófago, laringe, boca y faringe.

Cigarrillos “naturales”

Algunos productos afirman no tener ningún tipo de aditivos o químicos e incluso utilizar filtros completamente naturales. Sin embargo, no existen estudios que avalen diferencias en su impacto. Aunque no incluyan tabaco, al haber combustión igualmente producen alquitrán, residuos, humo y toxinas con agentes cancerígenos.

Cigarros mentolados

Aunque ofrecen una sensación más agradable al fumador, ya que eliminan el reflejo de la tos y la sensación de resequedad en la garganta, estos cigarros son incluso más dañinos que los tradicionales. Esto debido a que las personas se vuelven capaces de inhalar de forma profunda y retener el humo por más tiempo.

Vaporizadores eléctricos ¿Una mejor alternativa?

Los vaporizadores o cigarrillos electrónicos han revolucionado el concepto de fumar, ya que eliminan el factor de combustión. De este modo, la hierba o líquido no se quema, sino que se calienta lo suficiente como para inhalar su contenido, eliminando así la inhalación de alquitrán y residuos. Esto representa un punto a favor de estos dispositivos en comparación con los cigarros tradicionales.

Sin embargo, no son 100% saludables, ya que muchos trabajan con líquidos que contienen nicotina, una de las sustancias nocivas del cigarro. A diferencia del tabaco, el nivel de nicotina se puede graduar para disfrutar de la experiencia de una forma menos dañina e incluso hoy en día se comercializan muchos líquidos de diferentes sabores y libres de esta sustancia.

Para garantizar el rendimiento de estos dispositivos es indispensable mantenerlos en excelente estado y saber cómo limpiar vaporizador eléctrico correctamente. De este modo, tendrás la certeza de que calentará la sustancia de forma óptima. El resultado es la garantía de un vapor lo suficientemente puro como para no filtrar una gran cantidad de residuos que perjudiquen tu salud.