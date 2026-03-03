Ponen en alquiler uno de los locales más grandes del Paseo Marítimo de Cádiz

Uno de los locales más amplios del Paseo Marítimo de Cádiz, y con ello de la propia ciudad, está en alquiler por parte de la propiedad. Hasta hace unos meses el establecimiento estaba ocupado por el pub-discoteca Babylonia, que se puso en marcha en 2011.

El local cuenta con una superficie de 370 metros, y por su anterior uso está preparado para un hipotético uso centrado en la hostelería. Aunque la propiedad no aclara el coste de la renta a pagar, sí destaca que el precio del metro cuadrado en la zona es de 22 euros, por lo que el establecimiento costará sobre los 8.000 euros al mes.

La antigua discoteca se ubica en una de las zonas más dinámicas del Paseo Marítimo.