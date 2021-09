“Siempre he pensado que no hay peor patrón que el Estado”

“La gente se piensa que los que tenemos una administración de lotería somos todos ricos”. Así empieza Emilio Paredes, propietario de Loterías Alba, en la calle Acacias de Cádiz. Cuenta que es cierto que la crisis les ha empeorado la situación y que es consciente de que hay muchos compañeros y compañeras que los están pasando muy apurados, a la ve que afirma que “es una situación que llevamos arrastrando desde hace 17 años, por lo que no es nada nuevo”.

Paredes llevan ya mucho tiempo pidiendo a la Sociedad Estatal de Lotería y Apuestas del Estado (SELAE) un aumento de las comisiones y “siempre nos dicen que sí, pero, al final terminan diciéndote que van a crear una comisión de estudio y tal para, terminar por pasarse la pelota los unos a los otros. Así llevamos ya 17 años”.

Califica de “paupérrima” la comisión que estos profesionales se llevan de la venta de las loterías en sus establecimientos. Y su queja la traduce en cifras: de un décimo de lotería de Navidad, él se queda con 80 céntimos de comisión, de una columna de la Primitiva o de la Bonoloto son 5 céntimos o 30 si se trata de un décimo de la lotería del jueves o del sábado. Se trata de un 4% bruto del precio. “Y a eso súmale que nos han subido la luz, la cuota de autónomos y que, el que pueda tener un empleado, pues tendrá que preocuparse de tenerlo siempre con sueldo medio honesto, mientras que a ellos le sale todo esto a coste cero”.

Ya la crítica del propietario de Lotería Alba es que la propia organización ya les está haciendo competencia “digamos que desleal” porque ellos están vendiendo a través de la web, “dicen que muy poco”, lo que termina por quitarles también ventas y más en un momento en el que la gente ha estado buscando la forma de evitar contactos y salir cuanto menos mejor a la calle para evitar el Covid.

“Yo siempre lo he pensado: no hay peor patrón que el Estado”, afirma Emilio Paredes desde su despacho de la calle Acacias de Cádiz, por lo que adelanta que lo que adelanta que lo que va a ocurrir este 22 de septiembre no tiene antecedentes “y no sabemos a dónde llegará la cosa”.

Pero este año se han hecho más fuertes, ya que los establecimientos que ellos denominan mixtos, que venden además de loterías otros productos como puede ser un bar, una papelería o un estanco, por ejemplo, se han unido a ellos en sus reivindicaciones.

“La SELAE sigue ganando lo mismo y a nosotros nos reducen cada vez más nuestros beneficios y no entienden que todos no podemos ser ni Sort ni Doña Manolita”, declara Emilio Paredes, cada vez más ofuscado a medida que avanza la entrevista.

“No se acuerdan o no quieren verlo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que se están viendo obligados a cerrar su negocios o bien a no tener empleados, lo que les obliga a trabajar sin vacaciones a lo largo de todo el año”. “Y ya se trata de una cuestión de cansancio y parece que nos están siempre tomando el pelo”, afirma este lotero de Cádiz.