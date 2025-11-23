El plazo se agota para el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

Una de las naves de los Depósitos de Tabaco que se transformarán para la Ciudad de la Justicia.

“Antes de que acabe este año”. Esta frase la han repetido en numerosas ocasiones los responsables de la Junta de Andalucía, especialmente los consejeros Antonio Sanz y Juan Antonio Nieto, para referirse al proyecto de la Ciudad de la Justicia y, más en concreto, al inicio de las obras. Y esa es la fecha que a día de hoy –el viernes lo confirmaron fuentes del gobierno andaluz por enésima vez a este periódico– sigue manteniendo la Junta.

Conviene recordar cuál era la última versión del recorrido previsto por la Junta para esta Ciudad de la Justicia de Cádiz. Por un lado, está tramitando el expediente para la construcción del gran edificio que albergará prácticamente toda la actividad judicial, y que ocupará toda la fachada de la parcela colindante con la calle Hidroavión Numancia. Ese es un proceso que necesitará aún muchos meses antes de confirmar que la propuesta presentada por la UTE formada por las empresas Iridium Concesiones de Infraestructuras, Martín Casillas y Carmocon puede empezar a ejecutarse.

Por otro lado, la propia Junta de Andalucía iba, con sus recursos, a comenzar la rehabilitación de las edificaciones que sí se van a conservar en pie del antiguo centro tabaquero. Es decir, de dos naves completas (las cedidas por el Ayuntamiento, que redujo el centro de dinamización cultural y social que está ejecutando con ayuda de la Edusi y del Pirep), de los dos edificios gemelos (las antiguas casas de ingenieros) y del gran almacén de 1961.

Estas son las obras que la Junta ha venido insistiendo en que comenzarían antes de que acabe este año. Y de hecho, fuentes consultadas informan que es inminente el inicio de la denominada “fase 0”, que consistirá en la “preparació y adecuación de todo el espacio”, con el desbroce de la zona y demás preparativos.

Junto a estos primeros trabajos, “en breve” va a salir a licitación la rehabilitación los edificios (las dos naves completas cedidas por el Ayuntamiento, que redujo el centro de dinamización cultural y social que está ejecutando con ayuda de la Edusi y del Pirep, los dos edificios gemelos conocidos como casas de los ingenieros, y del gran almacén de 1961).

Por tanto, la Junta sigue manteniendo que antes de que acabe 2025 habrá empezado la obra de esa futura Ciudad de la Justicia, como de hecho el consejero volvió a repetir días atrás en comisión parlamentaria.

Ya explicó Nieto que las obras comenzarían con la consolidación de esos edificios, para iniciar luego la rehabilitación tanto del depósito de 1961 como de las casas de ingenieros; una obra que ya advertía que será “compleja” por el grado de protección de las construcciones, que requiere “una serie de medidas que tenemos que tener en cuenta”.

En una futura fase, que se ejecutaría en paralelo a la construcción de ese nuevo edificio que sumará once plantas (sótano, baja y nueve en altura) y un total de 20.800 metros cuadrados, se rehabilitarían las grandes naves que se quieren destinar a salón de actos o multiusos y a un archivo que también aseguró el consejero en su día que será “probablemente el mejor archivo judicial que haya en Andalucía y probablemente uno de los mejores de España”.

Estas obras de rehabilitación están presupuestadas en 47 millones de euros. 42 millones sumaría la rehabilitación de las antiguas casas de ingenieros (que tienen 963 y 935 metros cuadrados de superficie), el almacén de tabaco (de 7.732 metros cuadrados) y las dos naves de los depósitos que corresponden a la Ciudad de la Justicia (que suman 8.095 metros cuadrados). Y los otros 5 millones costaría equipar ese archivo.

Para el inicio de este gran proyecto tiene la Junta 38 días, que son los que restan del año 2025. En caso contrario, el proyecto asistiría a un nuevo incumplimiento como viene sucediendo desde hace décadas.