La plaza de San Francisco de Cádiz se transforma para el rodaje de un anuncio

Una imagen de la plaza de San Francisco en la preparación del rodaje

Con el South International Series sobrevolando la ciudad en su última jornada, Cádiz se ha convertido este miércoles en escenario para la industria del audiovisual, en esta ocasión, la céntrica plaza de San Francisco ha acogido el rodaje de un anuncio publicitario que ha transformado su imagen habitual.

De esta forma, durante toda la jornada ha tenido lugar la grabación que ha ocupado, prácticamente, todo el centro de la plaza pero que ha sabido convivir con la vida en las terrazas de los negocios hosteleros que rodean el foro.

En la esquina con el arranque de la calle San Francisco, un colorido puesto de frutas y verduras llamaba la atención de los viandantes. Además, diferentes sillas de enea y mesas de estética flamenca estaban siendo colocadas por los miembros del equipo de rodaje como atrezzo para el spot publicitario.

Según ha podido saber este periódico, este trabajo se realiza para una relevante empresa de cruceros que opera en el Mediterráneo.