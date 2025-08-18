Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'.
En la Plaza de Mina se teje

Más de cincuenta mujeres, se reencontraron en la Plaza de Mina de Cádiz para celebrar la segunda edición del 'Día Mundial de Tejer en Público'. En esta segunda edición las tejedoras y tejedores llegaron desde diferentes localidades de la provincia de Cádiz y de diversas partes de Andalucía, estrechando lazos, aprendizaje y solidaridad

18 de agosto 2025 - 07:00

1/13 Las meticulosas manos de una tejedora. / Jesús Marín
2/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'.
3/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'. / Jesús Marín
4/13 Detalle de las manos de una tejedora. / Jesús Marín
5/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'. / Jesús Marín
6/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'. / Jesús Marín
7/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'.
8/13 Diferentes tipos de agujas de croché.
9/13 Detalle del traje confeccionado por Montse González.
10/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'.
11/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'.
12/13 Diferentes cuadros granny en croché y lana para elaborar las mantas.
13/13 Las tejedoras celebran el 'Día Mundial de Tejer en Público'.

