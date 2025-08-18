En la Plaza de Mina se teje

Más de cincuenta mujeres, se reencontraron en la Plaza de Mina de Cádiz para celebrar la segunda edición del 'Día Mundial de Tejer en Público'. En esta segunda edición las tejedoras y tejedores llegaron desde diferentes localidades de la provincia de Cádiz y de diversas partes de Andalucía, estrechando lazos, aprendizaje y solidaridad