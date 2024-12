La plaza de Candelaria de Cádiz cuelga el cartel de completo

Desde el pasado 18 de octubre la plaza de Candelaria cuenta con un nuevo restaurante que enriquece su variada oferta gastronómica. Pócimas, que basa su carta en la cocina marroquí fusionándola con productos locales y aportando un toque internacional, es la última incorporación al paisaje hostelero de este rincón que ya ha colgado el cartel de completo.

No queda ningún local de esta plaza gaditana que no tenga actividad o esté próximo a desarrollarla. Es el caso de El Ángelus, el nuevo establecimiento de los dueños de La Candela que tiene prevista su apertura en enero de 2025. En este espacio, que antes ocupaba la tienda de electricidad Cobelectric, irá un restaurante en el que el horno de leña será el protagonista.

Así lo cuenta Carmen Adán, propietaria junto a Víctor Piñero, que señala que esta propuesta será muy diferente a La Candela. "Va a ser un híbrido entre una abacería y un restaurante y tendrá un horno de leña en el que se elaborarán carnes maceradas, verduras e incluso haremos en él nuestro propio pan para los montaditos".

El Ángelus contará con un amplio local con diferentes zonas en su interior y una terraza con cinco mesas, que se unirá a la terraza que tiene ahora mismo La Candela en la plaza y que según Carmen "funciona perfectamente". Según la dueña de estos negocios hay que aprovechar estos espacios al aire libre porque "la plaza ha mejorado muchísimo tras la obra. Candelaria es la mejor plaza de Cádiz porque se está bien en verano y en invierno, está muy protegida. Ojalá hubiera más terrazas porque eso atrae a más gente. La única problemática que existe desde hace años son las personas que paran cada día en ella y molestan a nuestros clientes. Es verdad que la policía acude de forma más frecuente, pero ha habido episodios muy chungos".

En primer término, una de las mesas al aire libre del Bar Zapata. / Jesús Marín

Luis Trinidad, propietario del Bar Zapata y uno de los hosteleros con más experiencia en la zona coincide con Carmen en este aspecto problemático, que sufre desde que abriera por primera vez en 1998. "El mal ambiente de la plaza nos viene afectando toda la vida. Hay denuncias mías porque me intentaron quemar el local, por ejemplo, y otras más por enfrentamientos con gente que siempre está en Candelaria y sólo busca problemas. En aquella época, desde 1998 a 2009 que fue cuando cerramos y nos fuimos a la calle Cardenal Zapata, yo me enfrentaba al que venía al bar porque si no te comían vivo. Era muy difícil montar un bar entonces porque había un gran problema con la droga, sobre todo con la heroína, pero ese problema aún existe. Es lo de toda la vida y no va a cambiar nunca".

No obstante, Luis echa en falta algunos aspectos de aquellos años. "La primera etapa no tiene nada que ver con la actual, cuando volvimos a abrir el Bar Zapata en Candelaria en 2021. Entonces jugábamos con público de Cádiz. Abrieron negocios como La Perola, El Nuevo Almacén o el nuestro que tuvieron mucha aceptación porque nos alejábamos de los bares clásicos y además Cádiz vivía otro momento. Teníamos 150.000 habitantes y la ciudad estaba de bote en bote. Hoy en día todo es distinto. Hay mucha más oferta pero encaminada otro público. No está dirigida a la gente de Cádiz porque la gente de Cádiz ya no está, aunque los gaditanos están ahí enfrente, en Puerto Real, San Fernando o Chiclana deseando que bajen los precios de la vivienda para poder volver a su ciudad".

El dueño del Bar Zapata señala que esto ha derivado en que lo que "tenemos ahora son picos de turismo y un búscate la vida el resto del año. Lo que está denotándose es que falta gente que es la que dinamiza el comercio y hace que la ciudad tenga vida. Anoche por ejemplo no había nadie por la calle. Depender exclusivamente del turismo es un suicidio total. Estamos jugando con más competencia, algo que no nos parece mal, pero partiendo de la base de que no tenemos una clientela continua", mantiene Luis.

Sobre la nueva competencia en la plaza de Candelaria, el propietario del Bar Zapata cree que es algo positivo. "Es bueno que surjan negocios como el restaurante marroquí del que me han hablado muy bien, por cierto, porque eso atrae público a la plaza y nos beneficia a todos".

Un camarero de La Candela atiende a unos clientes. / Jesús Marín

Quizá esa llegada de establecimientos tenga algo que ver con poder instalarse en un entorno renovado. "La plaza con las condiciones que tenía antes ya atraía negocios, pero qué duda cabe que la manera en la que se ha planteado ahora mismo con esas líneas limpias, donde la gente puede andar tranquilamente y sin barreras arquitectónicas, ayuda muchísimo".

Por ello, la terraza para su bar es parte fundamental. "Contar con una terraza es un punto esencial en la hostelería. Si no tienes terraza no tienes prácticamente futuro a no ser que estés en una calle principal o comercial", subraya Luis.

Esa opinión no es compartida por Pepe Chamizo, encargado del restaurante Sonámbulo, otro de los locales hosteleros que se mantiene abierto en Candelaria. Cuenta Pepe que ellos tenían cinco mesas montadas en el exterior, pero que la nueva configuración de la plaza hacía que los clientes se sintieran incómodos al estar muy pegados a los bancos y con coches pasando. Aún así, cree que la obra ha mejorado mucho el entorno. "Desde que empecé aquí hace siete años, veo la plazoleta mucho mejor. Está más bonita, accesible y luminosa. Yo digo que Candelaria es una de los grandes tesoros de Cádiz porque no está en un sitio de paso y sorprende. A los clientes les gusta mucho comer con estas vistas porque es bonita de día, de noche y hasta lloviendo".

Sonámbulo se inauguró en el año 2017, aunque la nueva dirección tomó las riendas en 2021. Pepe cree que la plaza siempre ha funcionado a nivel gastronómico "y cada vez va a mejor. El nuevo marroquí está gustando, La Estrella se ha renovado, el Royalty y La Candela funcionan muy bien... Siempre es bueno tener competencia, estamos para apoyarnos unos a otros y cuanta más demanda haya en la plaza, mejor para todos", afirma.

Exterior del restaurante Sonámbulo. / Jesús Marín

Y es que en Candelaria no queda ni un local vacío. Alimentación Nani, frutería Candelaria, Peña La Estrella, Expendeduría Número 41, heladería El Limonero, restaurante Pócimas, Bar Zapata, terraza de La Candela, alimentación Ya en tu casa, Espacio Gastronómico Mare, alimentación Arcoíris, supermercado El Jamón, Café Royalty, Sonámbulo, El Ángelus (a partir de enero) y panadería-pastelería La Gloria configuran el espacio comercial de esta zona, además de la peluquería Antonio Sanles y los apartamentos turísticos Candelaria 10.

A todos estos locales los ha visto nacer la Peña La Estrella, fundada en 1959 por Dionisio Llaca. Desde 2002 es su hijo, Juanchi Llaca, el encargado de sacar adelante el negocio. Juanchi recuerda que cuando él comenzó a regentar el local "sólo estábamos el Bar Zapata y nosotros, aunque hemos sido testigos de la apertura de otros negocios como una hamburguesería, una cervecería, una pizzería y del restaurante Código de Barra", la primera estrella Michelin de la ciudad de Cádiz.

Para Juanchi, el panorama en estos 22 años "ha cambiado mucho, ahora somos más y eso se nota en la afluencia de público. Yo soy de los que piensa que cuanto más gente venga a la plaza, mejor para todos. Si alguien va a otro local a comer, puede venir aquí antes a tomarse algo y así nos beneficiamos todos". Este cambio lo ha notado sobre todo tras la remodelación realizada hace unos años. "La obra nos ha venido muy bien, hacía falta un cambio y gracias a eso y a la revitalización de la hostelería en la zona, estamos ganando clientela".