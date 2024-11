Abre en la plaza de Candelaria de Cádiz Pócimas, un restaurante que fusiona la cocina marroquí con el producto local

El pasado 18 de octubre abrió sus puertas en la plaza de Candelaria de Cádiz Pócimas, un restaurante que une platos de la cocina marroquí con otras creaciones que aportan un toque más internacional, pero siempre apostando por el producto local. Así lo explica Nauoufal Allach, quien se estrena con este local como gerente y propietario tras pasar prácticamente por todos los puestos posibles dentro de la hostelería. "Llegué a España para estudiar un módulo de Formación Profesional de Electrónica y Programación. Cuando terminé, empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Náutica en Puerto Real y, para pagarme los estudios y el resto de gastos, comencé a trabajar en la hostelería. Estuve en varios sitios como camarero, ayudante de cocina, relaciones públicas, jefe de cocina, jefe de partida... Así fue cómo descubrí que este mundo me apasiona más que otra cosa y que me encanta la cocina".

Por ello, el paso natural en su trayectoria era abrir su propio restaurante, donde expresar todo lo aprendido durante estos años. "Me gusta terminar las cosas que emprendo y llegar hasta el final. Si me dedico a la hostelería y me gusta cocinar, quiero plasmar mis ideas y mi forma de cocinar en aquello que hago. Eso no significa que yo sea el mejor cocinero del mundo, pero es mi estilo, muy aleatorio... De ahí viene el nombre del local, Pócimas, porque creo que la cocina no es una ciencia exacta, no es química, es alquimia", afirma Nauoufal.

Interior del local. / Jesús Marín

En la carta hay platos marroquíes auténticos pero también recetas de otras gastronomías. "Ofrezco un poco de todo, platos de todo el mundo. Puede haber influencia de la cocina oriental con un tartar de atún. También utilizo mucho la mantequilla, que es de la escuela francesa. Puedes encontrar postres internacionales... Pero lo más importante es que intento aprovechar el producto local. Voy mucho al mercado a comprar todo el pescado: atún, calamares, gambones... Fusiono las bases de la cocina marroquí con el producto de proximidad", mantiene el propietario del restaurante.

Entre los platos típicamente marroquíes está el Tallín de ternera o cordero, que cuenta Nauoufal que no podía faltar en la carta porque "forma parte de nuestra cultura. Es un plato que se prepara en ocasiones especiales, cuando tienes invitados o festejas algo. Cuando se prepara este plato, desde el principio hasta el final, los aromas que desprende, la forma de hacerlo, el tiempo que lleva... está muy relacionado con una cierta alegría, con la felicidad, porque nos recuerda momentos destacados de nuestra infancia. Es el plato más representativo de la gastronomía marroquí".

Otra de las recetas que forma parte de la carta de Pócimas es la Pastela de pollo y la Jawhara, un postre marroquí que, según Nauoufal "forma parte de la alta gastronomía, no se ve mucho, aunque sus ingredientes no son especiales ni gourmet". Se trata de una torre de obleas de masa filo rellenas de crema lechera con un toque de limón (marca de la casa), canela, azúcar glass, almendras y sirope casero de arándanos y frutos rojos "que hemos innovado nosotros para dar un toque entre lo dulce y lo amargo".

Exterior del restaurante. / Jesús Marín

Además, ofrecen tapas entre las que se pueden encontrar una Tablita de quesos, frutos secos y frutas; Chuleta de cordero y crema de patatas; Pinchito de cordero o Briuats de gambas blancas con mayonesa de limón marroquí; también entrantes como ensaladas, embutidos, tartar, verduras de temporada o pastelitos crujientes; y platos principales como Lomo de bacalao confitado; Chuletas de cordero a baja temperatura con boletus y espuma de foie; Calamares frescos macerados en salsa de charmoula y marcados a la plancha; Entrecot de Angus y T-Bone tartar, entre otras propuestas.

El restaurante cuenta con un rincón chill out para tomar el té, una copa o el postre y están a la espera de poder disponer de una terraza en la plaza de Candelaria. Pócimas cuenta con un equipo de cuatro profesionales y su horario es de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00 horas de miércoles a lunes.