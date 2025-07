Las playas de Cádiz, protagonistas otro verano más de la campaña 'Tu lata al amarilllo'

Las playas de la ciudad de Cádiz serán, por quinto año consecutivo, protagonistas de la campaña 'Tu lata al amarillo'. Esta acción, promovida por la Organización No Gubernamental internacional Cada Lata Cuenta (Every Can Counts) tiene de nuevo el apoyo del Ayuntamiento para promover el reciclaje en verano.

El teniente de alcalde de Playas y Medio Ambiente, José Carlos Teruel, y el coordinador en Cádiz de Cada Lata Cuenta, Francisco Javier Oliva, han presentado este miércoles en la Plaza de la Estrella de la capital la campaña. Durante los fines de semana del mes de agosto, dos educadores ambientales recorrerán las playas gaditanas con una mochila a la espalda con la que "intentarán concienciar y mentalizar a los bañistas sobre la necesidad de reciclar", apuntó Francisco Javier Oliva.

La importancia de esta acción es tal, que el coordinador de Cada Lata Cuenta señaló que "cada vez que reciclamos una lata ahorramos el 95% de la energía necesaria para crear una nueva". "Estamos hablando de un ejemplo total de economía circular y estamos muy orgullosos de llevar aquí cinco años colaborando tanto con el Ayuntamiento de Cádiz como con otras instituciones para ampliar la campaña". Cuestionado acerca del objetivo de esta propuesta, Oliva lo tiene claro: "No se trata de la recolección de las latas, si no de llevar a cabo una labor de educación en la gente que está en la playa".

Por su parte, José Carlos Teruel corroboró estas palabras añadiendo que "no se trata de una campaña exclusiva de limpieza, ni mucho menos. Se trata de concienciación hacia el ciudadano para que entienda que la playa debe estar limpia, que sea más sostenible, que las latas se puedan reutilizar, reciclar y no queden como un residuo para siempre". Por ello, invitó a los ciudadanos a que participen depositando su lata en las mochilas de los educadores ambientales que recorrerán las playas de La Caleta, Santa María del Mar, La Victoria y Cortadura.

Francisco Javier Oliva resaltó la predisposición del gaditano a colaborar porque "es muy receptivo a los monitores y con eso tenemos el 70% conseguido". Aunque no tienen datos del verano pasado, el edil de Medio Ambiente quisó añadir que esta tendencia es real ya que Ecovidrio les traslada cada año que "la ciudad de Cádiz es una de las que más vidrio deposita en sus contenedores. El gaditano hace un buen trabajo de reciclaje", finalizó.