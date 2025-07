La playa Santa María del Mar de Cádiz contará con un módulo de Policía Local

La playa de Santa María del Mar contará este verano con un módulo de Policía Local. Al igual que La Caleta y La Victoria, esta playa tendrá también un puesto fijo con varios agentes que velarán por la seguridad de los bañistas tras los altercados que han tenido lugar en las últimas semanas.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Playas, Medioambiente y Limpieza, José Carlos Teruel, en el acto de izado de la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística en el módulo central de la playa Victoria, donde estuvo acompañado por la edil de Turismo, Beatriz Gandullo.

Teruel explicó que se está trabajando “en la posibilidad de implantar un módulo fijo de policía, al igual que está en La Victoria y La Caleta, lo que pasa es que estamos teniendo problemas con el suministro eléctrico. Pero una vez que tengamos ese contratiempo solucionado, existirá un punto fijo de Policía Local justo en el centro de la playa. Aunque los agentes ya están trabajando allí, a partir de su instalación la gente podrá acudir sin ningún tipo de problema. Estamos trabajando para que sea lo antes posible”, trasladó.

El concejal de Medioambiente centró de nuevo su atención sobre la playa de Santa María del Mar, pero en esta ocasión sobre las fuertes corrientes que han provocado varios casos de ahogamientos y dificultades para salir del agua a varios bañistas. “Este martes estuvimos reunidos con compañeros de la Universidad de Cádiz que están trabajando sobre el tema de las corrientes. Eso es algo de siempre, no de ahora, y es que Santa María por su orografía y sus dos espigones genera algún tipo de corriente de resaca según el viento y en determinadas circunstancias. Sí me gustaría decir como usuario de esa playa toda la vida que no la entendamos como una playa peligrosa, si no como una playa con unas zonas a las que hay que tenerle respeto. Existe cartelería en los dos espigones que explican la forma de enfrentarte a la corriente de resaca. Más allá de los desafortunados incidentes, hay que entender que en 400 metros hay 8 o 9 socorristas: dos personas vigilando en una torre y en la zona de la Plaza de la Estrella, dos socorristas en anfibuguis, dos socorristas más en la misma playa, un patrón y un marinero. Entendemos que el servicio está cubierto, pero no por ello vamos a dejar de trabajar. Estamos colaborando con la UCA para implantar un sistema de boyas y medidores de corriente para poder valorar las zonas donde puede haber problemas”, afirmó José Carlos Teruel.

El concejal añadió que según las condiciones de baño se pueden adaptar espacios con un banderín rojo u otro sistema para que la gente sepa cuáles son las condiciones del mar. “En general suele pasar con personas que vienen de vacaciones y no conocen esa playa y se enfrentan a una corriente de resaca y no saben cómo salir. Viene mucha gente de vacaciones y hay que informar de los posibles peligros”.

Sobre la Bandera Azul que vuelve a revalidar la playa de La Victoria, el concejal de Medioambiente resaltó que “ya son 38 años los que lleva la Bandera Azul en esta playa, que vuelve a demostrar la calidad que tiene”. Por ello agradeció el trabajo realizado durante todo el año por parte del personal implicado.

En ese sentido, la edil de Turismo, Beatriz Gandullo, resaltó también la labor realizada para conseguir esa Q de Calidad y destacó el esfuerzo “de los compañeros que se pegan todo el año trabajando para que ese reconocimiento exista. Para nosotros la playa es un recurso muy importante, que tiene que estar al 100%. Nuestra playa es un privilegio del que todos gozamos”, finalizó.