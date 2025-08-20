La playa de Santa María del Mar acogerá este domingo el VI Acuatlón de Menores Tirabuzón Ciudad de Cádiz 

Una vista de la playa de Santa María del Mar de Cádiz.

La playa de Santa María del Mar acogerá el próximo domingo 24 de agosto la quinta edición del Acuatlón de Menores Tirabuzón Ciudad de Cádiz, una prueba puntuable para el V Circuito Provincial de Triatlón de Menores ‘Trofeo Diputación de Cádiz’.

El acuatlón contará con la participación de un máximo de 200 deportistas. La primera salida será a las 8.30 horas, con la prueba de mayores, mientras que los menores harán su salida a las 10.15 horas.

La prueba consistirá en un recorrido de 2.5 kilómetros de carrera, nado de un kilómetro y 2,5 kilómetros de carrera de vuelta. Los ganadores de las diferentes categorías obtendrán un trofeo.

La prueba está organizada por el Club Polideportivo Olimpo Cádiz y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.