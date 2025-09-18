La plantilla de Ayuda a Domicilio en Cádiz recibe una segunda nómina "tan aberrante como la primera"

Siguen los problemas en el servicio municipal de Ayuda a Domicilio en Cádiz. A expensas de que el Ayuntamiento proceda a articular de qué modo finalizará el contrato con la empresa Óbolo, que manifestó su renuncia al mes de empezar su labor, la plantilla de trabajadores denuncia seguir sufriendo las consecuencias de la incertidumbre generada en relación a sus nóminas, los conceptos, las cantidades y los complementos a percibir.

Tal es la situación, que desde la plantilla indican que se está recibiendo en estos días una segunda nómina “que a nuestro parecer es tan aberrante como la primera”.

Por un lado, la empresa seguiría negándose a abonar el complemento de 200 euros mensuales que acordaron trabajadores y Ayuntamiento en el Sercla en febrero de 2024. Pero además de eso, ha retirado “tanto el complemento de convenio como el plus transitorio” y tampoco ha aplicado “las parcialidades a la reducción de jornada de 38 a 37 horas”, todo ello acordado en esa reunión del Sercla que puso fin al conflicto laboral que entonces mantenían los trabajadores con la anterior concesionaria del servicio.

“El resultado es que si Óbolo había ingresado un plus que no correspondía y tenía pendiente efectuar los ingresos del plus transitorio, finalmente ha decidido eliminar dicho plus, por lo que ahora pretende reclamar a las trabajadoras cantidades que pagaron de manera indebida, cuando la realidad es que deben efectuar el ingreso del plus transitorio”, intentan explicar desde el comité de la plantilla de Ayuda a Domicilio.

Ante esta nueva situación generada, que se une a los problemas detectados hace tan solo unos días, el comité ha anunciado que trasladará estos hechos al Ayuntamiento, y también a la Inspección de Trabajo “por si hubiese que dar lugar a comenzar una reclamación de cantidades a Óbolo por adeudos en nómina y por incumplimientos de acuerdos”.