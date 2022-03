Un Plan Local de Empleo en Igualdad, entre las propuestas electorales del PP de Cádiz

Como símbolo de que "todos los días deben ser 8M", la portavoz del Partido Popular en Cádiz, Carmen Sánchez, y la concejala Maite González García Negrotto, arropadas porla presidenta local, Mercedes Colombo, y el presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, han presentado este 9 de marzo una batería de propuestas y medidas en materia de igualdad que llevarían a cabo "si entráramos como equipo de Gobierno". Es decir, una serie de propuestas de cara a las elecciones municipales del próximo año entre las que destaca el que sería el I Plan Local de Empleo en Igualdad.

Un plan que, como explicó González, se sostendrá con fondos públicos "sufragados por el propio Ayuntamiento de Cádiz" y que estará destinado "a formación de desempleadas y para aquellas mujeres que, aun teniendo trabajo, pretenden una mejora de empleo". Un plan que se materializará en una serie de "cursos gratuitos" a los que se podrán inscribir mujeres "empadronadas en la ciudad".

González García Negrotto ha profundizado en esta ambiciosa medida que viene, a su juicio y al de sus compañeros de partido, a llenar el vacío "de acciones en materia de igualdad del gobierno de Kichi", que "habla mucho de teoría" pero que "no ha puesto en marcha ninguna novedosa". Sánchez también criticó duramente el actual rumbo de la Fundación Municipal de la Mujer en la que, dice, "no dejan entrar a mujeres que no sean del entorno del alcalde" o de la órbita "primero, de Ana Camelo, ahora de la actual concejala".

El I Plan Local de Empleo en Igualdad, cuyas alumnas que superen la formación recibirán el certificado emitido por la Junta de Andalucía que permite acreditar la capacitación para una actividad laboral, es la carta de presentación para el nuevo giro que el PP le quiere dar al Centro de la Mujer que, recordaron, pusieron ellos en marcha en 1999.

Un proyecto que, eso sí, deberá contar con el acuerdo y el respaldo "de sindicatos y del tejido empresarial de la ciudad". Y es que se trata de una formación muy dirigida "a las necesidades de la industria que hay en Cádiz", ha puntualizado la edil del Consistorio gaditano que ponía el ejemplo de profesiones "como ebanistas, donde hay muchas opciones de empleo pero no existe especialización". "Además -ha añadido- se exigirá un compromiso de contratación por parte de las empresas del 40% de las desempleadas que realicen los cursos".

Las ideólogas de esta propuesta también han tenido en cuenta la necesidad de conciliar con lo que las posibles usuarias de este curso "contarán con importantes ayudas para poder participar. Así, los cursos se desarrollarán en horario de tarde, "para que se puedan compatibilizar con otras actividades laborales", y para las mujeres que tengan hijos menores de 13 años, "se les serán cubiertos los gastos que les pueda suponer asistir a los cursos, como comedores escolares, actividades extraescolares...", anuncia la concejala que también apuesta por becar con 10 euros al día a las participantes de los cursos "que presenten un importante índice de inserción laboral, pero que las mujeres cuenten con poca representación profesional".

Más medidas para facilitar la conciliación

Además de facilitar la participación en su Plan Local de Empleo con diferentes medidas, el Partido Popular propone otra serie de actuaciones dirigidas a la conciliación, dentro de sus propuestas para las próximas elecciones.

Creación del Aula Madrugadora , de 7.00 a 9.00 horas, destinada a madres y padres con niños de hasta 12 años.

, de 7.00 a 9.00 horas, destinada a madres y padres con niños de hasta 12 años. Creación de la Red Municipal de Centros de Tiempo Libre y ludotecas (también ambulantes), abierta todo el año.

(también ambulantes), abierta todo el año. Apertura de colegios en vacaciones y colonias urbanas . En las vacaciones escolares de verano, Semana Santa y Navidad se ofrecerán servicios lúdicos y educativos para los niños y niñas de 3 a 12 años llegando hasta los 18 si son de educación especial.

. En las vacaciones escolares de verano, Semana Santa y Navidad se ofrecerán servicios lúdicos y educativos para los niños y niñas de 3 a 12 años llegando hasta los 18 si son de educación especial. Creación de un servicio para atender a familias con niños menores de 12 años que ante una urgencia o causa sobrevenida no pueden afrontar temporalmente por sus propios medios atenciones o cuidados de carácter personal, psicosocial y excepcionalmente doméstico.

para atender a familias con niños que ante una no pueden afrontar temporalmente por sus propios medios atenciones o cuidados de carácter personal, psicosocial y excepcionalmente doméstico. Las familias numerosas y monoparentales contarán con una subvención del 15% en transporte público, independientemente de las aplicables ya a nivel autonómico y estatal.

Medida para las autónomas

"Con el dinero que nos ahorraremos por la contratación de la Gerente que ya van por más de 100.000 euros", ironiza la concejala, el Partido Popular tiene planeado convocar "unas líneas de subvenciones y ayudas para mujeres autónomas con base al nivel de ingresos".

González García Negrotto también quiere "suscribir convenios con la Cámara de Comercio y otras instituciones empresariales" para una atención especializada y coordinada con la propia Fundación para aquellas mujeres emprendedoras, con el fin de que tengan menos obstáculos en el momento de poner en marcha su proyecto.

Por último, ha adelantado que desde el Centro Integral de la Mujer también se fomentará "el autoempleo y el trabajo en régimen de cooperativa".