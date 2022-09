El precio de pisos de alquiler se disparan en Cádiz en plena crisis habitacional

El precio medio de los pisos de alquiler no toca techo en Cádiz. La limitada oferta ante una demanda muy superior, en una ciudad donde la falta de vivienda es uno de los grandes problemas, impide una rebaja en la renta mensual hasta el punto que sitúa a la capital gaditana al mismo nivel de coste que Málaga o Sevilla.

El último estudio publicado por el portal Idealista, uno de los principales en el sector inmobiliario, destaca que el coste medio por metro cuadrado en Cádiz fue en agosto de 10,1 euros, con una subida mensual del 0,6% y anual del 7,5%.

Este dato contrasta con la media en la provincia, donde la renta bajó en agosto un 2,6%, el descenso más alto tras Huelva y Huesca. El coste en la provincia es de 8,7 euros el metro cuadrado.

Por el contrario, Cádiz se sitúa entre las doce capitales más caras del país. Son todas, además, ciudades con más población y con un nivel económico sustancialmente más elevado, además de contar con territorio suficiente en sus términos municipales para crecer en el mercado inmobiliario.

En Andalucía, la ciudad está a la misma altura en cuanto a costes que Sevilla (con 10,3 euros el metro cuadrado) y Málaga (con 10,9 euros). En lo más alto de esta clasificación está Barcelona, con 17,6 euros el metros cuadrado; Madrid, con 16,1 euros y San Sebastián, con 15,7. En el entorno de los 10 euros, similar a Cádiz, están además de las otras dos capitales andaluzas, Vitoria, Valencia, Las Palmas y Girona.

Bajar los precios en los alquileres en Cádiz es muy complicado, por no decir que imposible. Para ello sería necesario aumentar el parque de este tipo de residencias. Pero la ciudad no crece en nuevas edificaciones, a la vez que una parte de las que estaban sin uso se han transformado en viviendas o apartamentos turísticos. Mientras que la demanda siga presionando, los precios no bajarán.

Todo ello agrava el problema habitacional en la capital, especialmente para las familias con menor renta: sin posibilidad de acceder al mercado de renta libre y con dificultades a la hora de encontrar pisos de alquiler en buen estado y a precio asequible para sus escasos recursos.

Atendiendo a la oferta con la que cuentan hoy las inmobiliarias ubicadas en la ciudad y lo incluido en los portales digitales, se calcula que en Cádiz pueden existir unas 300 viviendas en alquiler que están disponibles en el mercado, frente a algo menos de 3.000 en el conjunto de la provincia.

Este número es, en todo caso, relativo, pues del mismo hay que restar las que se limitan a la temporada estival, en la que se obtienen importantes ingresos; o las que se dedican a pisos para estudiantes durante la etapa del curso académico, por lo que se reducen aún más los alquileres a más largo plazo de tiempo.

Con la media de 10,1 euros el metro cuadrados, hoy se pueden encontrar pisos de alquiler por debajo de los 400 euros. El más barato se localiza en la calle Benjumeda por 370 euros para 47 metros cuadrados y una habitación; 20 euros más al mes cuesta un estudio de 32 metros y una habitación en General Morla.

En el otro extremo, el piso de alquiler más caro está en la glorieta Ana Orantes (antes De la Cierva). Son 95 metros cuadradas con vista a la playa y dos habitaciones... por 5.000 euros de renta al mes. A más distancia está otro piso en el Paseo Marítimo, pequeño pues no llega a los 60 metros, con un coste de 3.200 euros. Más de acorde con la media de precios en la ciudad está una amplia vivienda en Ciudad de Santander, con 220 metros cuadrados de superficie y una renta de 2.500 euros al mes.