El piso medio en Cádiz cuesta 382.111 euros, el más caro entre todas las capitales de Andalucía

El último informe publicado por el INE bajo la denominación de Indicadores Urbanos, deja claro algo que ya todos los gaditanos, y quienes buscan un piso en Cádiz, tienen claro: que el coste de la vivienda en la capital es muy elevado, hasta el punto que resulta inviable para las rentas medias y bajas. Y si se encuentra una casa a un precio justo esta, normalmente, es de tamaño reducido, se ubica en fincas antiguas y en inmuebles sin ascensor.

El INE refuerza esta imagen real de este problema urbano con un dato: el “premio medio de la vivienda tipo unifamiliar” en Cádiz. La cifra que aporta se refiere al ejercicio de 2024 y se eleva a 382.111 euros. El coste medio baja con el concepto de “precio medio de la vivienda”, que aun así es alto al quedarse en 219.816 euros.

El primero de los datos nos vuelve a situar en lo más alto de la pirámide andaluza. Ni Málaga ni Sevilla tienen precios por encima al de Cádiz. Solo la capital de la Costa del Sol se acerca, con 329.407 euros.

El valor más bajo se da en Jaén, con poco más de 138.000 euros, y Almería, con 149.950 euros. También en la provincia estamos a la cabeza en cuanto al coste de la vivienda unifamiliar. Sólo se aproxima El Puerto de Santa María, con 360.367 euros. Muy lejos queda Algeciras, con 138.506 euros. Chiclana sube y llega a 207 mil euros, La Isla ronda los 200 mil y Sanlúcar roza los 170.000 euros.