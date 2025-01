Revuelo en San Juan de Dios y piropos para la Princesa Leonor en Cádiz: "No ha querido destacar pero nos ha sonreído"

La llegada de los guardiamarinas del Juan Sebastián de Elcano al Ayuntamiento de Cádiz, con la princesa Leonor entre ellos, ha revolucionado la plaza de San Juan de Dios a primera hora de la mañana. Un importante despliegue policial, con un policía cada medio metro, ha tomado la zona, desde el muelle hasta la puerta del Consistorio, mientras más de medio centenar de medios de comunicación esperaba la llegada de la guardiamarina Borbón, que aparecía poco antes de las nueve en formación avanzando junto a sus compañeros.

Junto a ellos, los curiosos que se han ido acercando poco a poco, sobre todo a la salida, cuando ya había llamado la atención el revuelo en la plaza. "Yo he ido a llevar a los niños al colegio y he vuelto para verla", decía Rosario acompañada de su hermana. "La he visto muy bien, muy guapa, y a los policías también", decía entre risas y con mucho frío, ya que la humedad había tomado San Juan de Dios y el Elcano, situado a poca distncia, ya ni se veía en el muelle. "La verdad es que me alegro mucho, que esté la Princesa aquí, esto siempre aporta".

Ana María y su familia mostraban orgullosos el vídeo que habían grabado muy cerca de la Princesa de Asturias. "Ha estado esplendida, en su sitio. Ella no ha querido destacar, venía con sus compañeros, no es como va con sus padres saludando, pero nos han sonreído. Mira, lo ves", decía enseñando las imágenes que habían conseguido captar, donde se reflejaban los gestos de la Princesa recogiendo el cariño recibido pero sin salirse de la formación, como una más.

"Guapa, guapa", pudo escuchar entre más piropos y aplausos y deseos de un buen viaje, también para los demás guardiamarinas, cuando se dirigían al autobús que llevaba a los futuros oficiales de la Armada a otros actos en San Fernando y que se aparcaron en una calle de San Juan de Dios tomada por la seguridad.

El vendedor de cupones de la ONCE, que siempre se pone delante de la iglesia, había tenido que cambiar de sitio. "No me esperaba que esto levantara tanto pero hay que tener seguridad, claro", decía sorprendido por la cantidad de efectivos militares y de otros cuerpos.

"Es muy guapa, muy joven, y la verdad que la veo muy correcta y muy bien para los pocos días que llevan en el Elcano según he visto", añadía de nuevo Ana María, que junto a su familia había venido a la ciudad "por amor al arte", a ver la salida del buque escuela y pasar el fin de semana en Cádiz.

Los gaditanos que iban para su trabajo, a llevar el niño al colegio o a coger el autobús para empezr su jornada se han visto sorprendido por unos momentos -menos de una hora ha durado todo- y los policías les han ido indicando por donde podían pasar para seguir su camino. "¿Qué pasa aquí?", ha dicho una mujer despistada y sorpendida que intentaba cruzar con su bicicleta, mientras operarios de la empresa de la iluminación navideña aprovechaban para inmortalizar el momento y seguir su trabajo cuando todo se despejase y volviera a ser una mañana normal de viernes en la céntrica plaza.