El pintor jerezano NanóPerez expone en Canal Sur Cádiz bajo el título ‘Que cinco años no son nada’

La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) acoge en su sede provincial de Cádiz (calle Juan Manzorro, 2) la exposición ‘Que cinco años no son nada’, del pintor NanóPerez y que podrá visitarse hasta el 9 de marzo. El horario de apertura, de lunes a domingo, es de 9.00 a 21.00 horas

La muestra se compone de algunas de las obras que el autor ha producido en estos cinco últimos años. Son pinturas de pequeño, mediano y gran formato, realizadas con pintura acrílica de calidad profesional sobre soportes de tabla y lienzo.

Desde hace muchos años la contemplación del arte, y en especial de las obras pictóricas en muy diversos museos y exposiciones, llevaron a este artista jerezano a querer conocer en profundidad el proceso del acto de pintar. Para ello acudió a diversos talleres y clases magistrales.

Fernando Pérez, conocido artísticamente como NanóPerez.

Comenzó a realizar obras figurativas, pero desde 2020, con la pandemia, decidió explorar otros lenguajes creativos, intentando crear un lenguaje propio, más personal e interior, donde los campos de color, la geometría y las texturas son la base de sus obras, expuestas en ya más de treinta exposiciones individuales y colectivas.

En estos últimos años NanóPerez ha participado en diversos concursos de ámbito provincial, autonómico y nacional, como son el Premio BMW de Pintura o el Certamen de Pintura Ciudad de Jerez.