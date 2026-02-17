El pintor jerezano NanóPerez expone en Canal Sur Cádiz bajo el título ‘Que cinco años no son nada’
La muestra se puede visitar en la sede de la radiotelevisión andaluza hasta el 9 de marzo
La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) acoge en su sede provincial de Cádiz (calle Juan Manzorro, 2) la exposición ‘Que cinco años no son nada’, del pintor NanóPerez y que podrá visitarse hasta el 9 de marzo. El horario de apertura, de lunes a domingo, es de 9.00 a 21.00 horas
La muestra se compone de algunas de las obras que el autor ha producido en estos cinco últimos años. Son pinturas de pequeño, mediano y gran formato, realizadas con pintura acrílica de calidad profesional sobre soportes de tabla y lienzo.
Desde hace muchos años la contemplación del arte, y en especial de las obras pictóricas en muy diversos museos y exposiciones, llevaron a este artista jerezano a querer conocer en profundidad el proceso del acto de pintar. Para ello acudió a diversos talleres y clases magistrales.
Comenzó a realizar obras figurativas, pero desde 2020, con la pandemia, decidió explorar otros lenguajes creativos, intentando crear un lenguaje propio, más personal e interior, donde los campos de color, la geometría y las texturas son la base de sus obras, expuestas en ya más de treinta exposiciones individuales y colectivas.
En estos últimos años NanóPerez ha participado en diversos concursos de ámbito provincial, autonómico y nacional, como son el Premio BMW de Pintura o el Certamen de Pintura Ciudad de Jerez.
