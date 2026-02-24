Pinchos antiaves en la estatua de Moret: el Ayuntamiento de Cádiz inicia una prueba piloto para evitar la degradación del monumento

Imagen de archivo de la estatua de Moret con un estado lamentable.

La delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz inicia este miércoles 25 de febrero, a partir de las 8:30 horas, la implantación de nuevas medidas de conservación del monumento a Moret situado en la plaza de San Juan de Dios, una estatua que habitualmente debe ser sometida a operaciones de limpieza para retirar los excrementos de palomas y gaviotas, deshechos que no sólo afean a la escultura sino que producen una degradación importante en el material.

En concreto, se va a iniciar una prueba piloto con la instalación de pinchos antiaves que eviten la degradación al que está siendo sometido este bien cultural.

La actuación de mañana se iniciará con una intervención de limpieza del monumento para posteriormente proceder a la colocación de este sistema en aquellas zonas en las que se depositan gaviotas y provocan grandes daños a este bien histórico.

El pasado mes de septiembre de 2025, desde la delegación municipal de Cultura se realizó una actuación de conservación y limpieza de este monumento aunque a escasas horas de finalizar los trabajos el volvió a presentar deyecciones de gaviotas en la cabeza y torso de la figura de Moret con el deterioro que supone para esta pieza de carácter histórico.

Para el desarrollo de esta intervención se procederá al balizado de la zona de actuación y, a través de una plataforma articulada, se procederá a la limpieza mecánica y química para la retirada de las deyecciones que presenta.

Un sistema de protección que ya emplean otras ciudades

El sistema de protección contra la aglomeración de palomas y gaviotas se realizará mediante un sistema de pinchos especialmente diseñado para su colocación en estatuas y monumentos y que ya está siendo utilizado en otras localidades cercanas como en Sevilla, donde la implantación de este sistema de protección de bienes culturales se usa por ejemplo en el monumento a San Fernando en la plaza Nueva o el monumento a Velázquez en la plaza Duque de la Victoria.

Con esta experiencia piloto la ciudad de Cádiz se suma a otras poblaciones cuyo uso de este sistema hace que el patrimonio histórico este más protegido sin alterar su percepción visual ni apariencia.

Un necesario sistema disuasorio

En los últimos trabajos de conservación-restauración del monumento a Moret realizados entre los meses de febrero a abril de 2022 la empresa de restauración ya observó como esencial la necesidad de usar un sistema para ahuyentar las aves.

Se trata de un sistema disuasorio que se instala de manera que no cause daños a las aves ni represente un riesgo para las personas.

En este sentido, el sistema de pinchos con punta roma evita que las aves se posen. Cumple con la legislación de bienestar animal y protege a las aves. El sistema no requiere electricidad y está fabricado con materiales reciclables.

Los trabajos serán llevados a cabo por la empresa Ágora. Conservación del Patrimonio por medio de personal con titulación oficial en restauración-conservación en escuelas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.