Pigmenta Algae, un proyecto de decoración artística que bebe del mar de Cádiz

Pigmenta Algae, un innovador proyecto de arte y diseño con origen en la provincia de Cádiz, anuncia su expansión a nivel nacional presentando una propuesta radicalmente singular: la creación de lienzos y colecciones exclusivas utilizando pigmentos naturales extraídos de algas marinas. Nacido de la intersección entre la sensibilidad artística y el compromiso con la sostenibilidad marina, Pigmenta Algae está redefiniendo la estética y la procedencia de la obra de arte contemporánea, convirtiéndose en un referente de la economía azul aplicada al diseño de interiores.

Se trata de un proyecto emprendedor impulsado por Fátima Domínguez, licenciada en Bellas Artes, conservadora-restauradora, y máster en arquitectura y patrimonio histórico, involucrada en el mundo artístico desde 1992. Es la responsable del departamento artístico y creadora de las obras, junto a un equipo multidisciplinar formado por los departamentos comercial y de gestión.

El germen de Pigmenta Algae se encuentra en la profunda conexión con el entorno marítimo del sur de España y la necesidad de buscar alternativas creativas que honren el medio ambiente. El proyecto es el resultado de una visión que combina la pasión por la pintura con la investigación biotecnológica para aprovechar el potencial cromático de las algas.

Si bien la historia del arte está repleta de pigmentos naturales, Pigmenta Algae da un paso audaz al integrar los ciclos naturales de la vida marina en su proceso de creación. El proyecto ha sido impulsado y respaldado por entidades clave en el desarrollo sostenible, incluyendo su afiliación con la aceleradora Incubazul de la Zona Franca de Cádiz, lo que subraya su base sólida en la innovación ambiental y su potencial para generar un impacto económico positivo en las comunidades costeras. Más que una marca de arte, Pigmenta Algae representa un manifiesto sobre cómo la innovación sostenible puede ser la fuente de una belleza estética inigualable.

La principal seña de identidad de Pigmenta Algae es su paleta de colores. El proceso de extracción de los pigmentos de las algas garantiza una huella ecológica mínima, ofreciendo una alternativa a los tintes sintéticos y tradicionales.

Los tonos que emergen de este proceso biológico son únicos; capturan la esencia del mar, ofreciendo una riqueza de matices que van desde los verdes profundos y los azules intensos hasta los ocres terrestres y los rojos vibrantes.

Esta singularidad estética ha posicionado rápidamente a la marca como un colaborador imprescindible para el sector profesional. Sus lienzos son concebidos para "espacios singulares" –desde halls de hoteles de lujo, recepciones corporativas y restaurantes, hasta proyectos de decoración residencial que buscan autenticidad y una narrativa de sostenibilidad. Colecciones como 'Marejada', 'Infinito' o 'Koi' son un testimonio de la versatilidad de la técnica, demostrando cómo la abstracción y el color pueden revitalizar cualquier entorno.

Pigmenta Algae ofrece un catálogo exclusivo para profesionales (arquitectos, diseñadores, interioristas y decoradores) y la capacidad de desarrollar colecciones a medida. Esta flexibilidad permite que la esencia sostenible y la estética única de los pigmentos de algas se adapten a la visión de cualquier proyecto de gran escala, llevando un pedazo del dinamismo marino a entornos urbanos y privados.

La empresa está respaldada por la aceleradora Incubazul, impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz gracias a la financiación del Fondo Europeo Pluriregional de España FEDER 2014-2020 PO y su ámbito de intervención es la economía azul.