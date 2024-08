Piden un 'perribús' a la playa canina de Cádiz

Cádiz/Con las orejas al viento, una especie de setter gaditano-irlandés corre fresquito y feliz por la orilla por delante de su dueña, su compañera, tan feliz como él de disfrutar juntos esta tarde de verano de un momento que hasta hace poco les estaba prohibido. Muy cerca, un hombre chapotea con sus dos amigos de cuatro patas, dos labradores, parecen, bajo la intensa, seria y penetrante mirada de un husky que posiblemente nunca antes pisó la playa.

Más allá, dos chihuahuas –perros de antebrazo les llaman algunos en Cádiz, la recogidita raza de moda en una ciudad de pisos pequeños y escasos espacios públicos urbanos–, incordian un poco a su dueña reliando sus correas durante el paseo por la arena. Están a punto de cruzarse con un mil leches, seguramente un superviviente rescatado de alguna infame perrera, con el que se saludarán con total confianza, olisqueándose por debajo de la cola. Y así, cientos de seres humanos y perrunos conviviendo en paz en la primera playa canina que se instala en el litoral gaditano después de muchos años de reivindicaciones, demandas, promesas incumplidas y protestas.

Porque en esta playa canina, como en todas las españolas, los verdaderos privilegiados son los seres de cuatro patas. Los humanos sólo pueden pasear, correr o jugar con sus compañeros por la arena. La mayoría esperan pacientes en la arena a que los caninos salgan del agua. La normativa nacional, al contrario que en otros países, no permite que los humanos compartan baño con los perros, un requisito legal con el que muchos no están de acuerdo, pero que la mayor parte acata.

Otro usuario jugando con sus dos perros. / Miguel Gómez

Ganas de disfrutarla, incluso desde fuera de Cádiz

“La gente está bastante contenta en general”, confiesa con alegría Gloria de la Torre, de Playas Dog Friendly en Cádiz, uno de los colectivos más activos en demandar el acceso de los perros a las playas de Cádiz. “Es verdad que al principio hubo un poco de problema porque no se había adecuado, se había hecho un poco rápido y la Junta de Andalucía no concedió la autorización hasta el último momento. Pero ya que se ha adecuado un poco, aunque faltan servicios, la gente la ha acogido con bastantes ganas e incluso nos han llegado mensajes por redes sociales de gente de fuera que quería venir a veranear y traer a sus perros”.

Pero todavía quedan cosas por arreglar. “Nos hacen falta unas pasarelas para salvar una pequeña zona que se inunda de agua; papeleras si que hay aquí; nosotros queríamos que hubiese un chiringuito que fuese disuasorio de que la gente ensuciase la zona con restos de comida, pero desde el Ayuntamiento nos han dicho que eso se podrá ver con el tiempo; y necesitamos agua, pero, claro, con la sequía, eso está lógicamente parado. Más adelante se quieren poner unas zonas de sombra. Ahora hay poquilla cosa, pero todo se irá adecuando poco a poco; la gente está contenta”, insiste Gloria.

“Lo que estamos pidiendo al Ayuntamiento con más ahínco es que, por favor, se pusiese de acuerdo con la empresa de autobuses para poner una especie de perribús en los meses de verano y que la gente que no tuviese coche pudiese llegar hasta allí, porque es verdad que la playa canina está lejos del casco urbano”, apunta con especial énfasis.

En la playa canina los perros son los que mandan. / Miguel Gómez

"Guerra" con la empresa de transportes

Pero, ahora con la nueva Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales [Ley 7/2023, de 28 de marzo], los perros pueden entrar en los autobuses ¿no? “Tenemos una guerra en eso con la empresa de transportes de Cádiz porque realmente la nueva ley habilita que los perros puedan acceder. Y de hecho tenemos en la ciudad dos ordenanzas que se contradicen: una es la de Transporte, que prohíbe la entrada de los animales en los autobuses, y otra, que es posterior, la de Tenencia de animales, que sí permite que entren con unas determinadas condiciones. Pero la empresa aduce determinadas situaciones de seguridad y actualmente no se puede entrar con los perros en los autobuses ni en transportín ni con límite de tamaño. Desde el Ayuntamiento nos dicen que lo han planteado, pero la empresa se niega. Nosotros entendemos que si el perro está vacunado, chipado [con microchip] y cumple con todos los controles sanitarios y puede entrar en otros establecimeintos ¿por qué no en el autobús, con un límite, quizá, de dos perros por vehículo?”, se pregunta la portavoz de Playas Dog Friendly en Cádiz. “En nuestra ciudad hay mucha gente mayor con problemas de movilidad con perros, que se ven obligadas a recurrir a un taxi y no todos permiten subir con animales”, argumenta Gloria de la Torre.

La playa canina, con Cádiz al fondo. / Miguel Gómez

Contra las Banderas Azules

Dentro de la playa canina hay dos zonas, una en la que los perros pueden ir agarrados con correa y otra acotada en la que pueden estar sueltos. “”En temporada de playa no pueden entrar en el resto de la playa. Tenemos un problema con el tema de las Banderas Azules. Los Ayuntamientos se agarran a ellas, pero nosotros estamos en contra porque solo responden a un interés turístico. Y la empresa que las concede pone como condición que no puedan acceder los perros a la playa. Creemos que es absurdo, porque las otorga una asociación privada que no cuida ningún aspecto medioambiental, hasta el punto de que la Comisión Europea les retiró las ayudas”, explica la portavoz de Playas Dog Friendly en Cádiz. “Con la nueva ordenanza municipal, los perros pueden bajar a las playas desde el uno de octubre hasta el Domingo de Ramos, que no es una fecha concreta”, aclara Gloria. El resto del tiempo solo se permite que estén en la playa canina.

Otros dos perros chapoteando en la orilla. / Miguel Gómez

Comunicación fluida con el Ayuntamiento

La activista de este colectivo asegura que tienen comunicación fluida con el Ayuntamiento, al que han traslado otras peticiones en el campo del bienestar animal, como son el de las adopciones y el de las colonias felinas, “que es un problema grave porque están en situación de abandono y son los Ayuntamientos los que están obligados por ley a gestionarlas. La ciudad necesita hacer más por el bienestar animal. Estamos teniendo reuniones; el concejal José Carlos Teruel es bastante proclive a reunirse con nosotros y nos escucha”, afirma Gloria.

Desde el Ayuntamiento dicen no tener datos concretos de concurrencia de perros y usuarios, pero sí les consta una “alta afluencia”. También sostienen que los colectivos y muchos ciudadanos les han hecho llegar su satisfacción por la apertura de la playa y por cómo se ha dotado. “Nos pidieron unas pailas de madera para un mejor acceso y se han puesto. El agua y las zonas de sombra se van a estudiar”, aseguran.