La pérgola de Santa Bárbara tiene arreglos pendientes desde su construcción

Hace una década que el Ayuntamiento inauguraba la pérgola de Santa Bárbara. Y ahora, diez años después, van a repararse problemas y defectos que se detectaron durante el período de recepción de esas obras. Así lo indica el informe técnico, que reconoce que sigue habiendo pendiente de ejecución “una serie de repasos relativos a las obras de construcción de la pérgola, establecidos en el período de recepción de las mismas”. Según este informe, fue en noviembre de 2018 cuando la dirección facultativa de la obra redactó un documento “en el que se describían las obras que permitirían resolver de forma subsidiaria el expediente mediante la incautación de la fianza”.

Hasta una quincena de deficiencias varias se detectaron entonces, desde el sellado del encuentro entre los paneles de policarbonato y la chapa de remate y entre las chapas del alféizar del peto de la pasarela hasta la cerrajería (estando pendiente la colocación de los brazos para las ventanas abatibles que no llegaron a instalarse nunca), pasando por la pintura del suelo del acceso a los aseos o la pintura interior de algunas dependencias, la sustitución de tres vidrios rotos (hoy en día son muchos más los dañados), la instalación de unos relojes para el encendido automático de la iluminación (que ya hoy no se ve necesaria), la conexión de un colector desprendido (que ya fue reparado), el arreglo de seis puntos del pavimento de resina sílice (una actuación “muy insuficiente para el estado del pavimento” diez años después, apuntan los técnicos), la reparación de poyetes y estanterías de la sala de lectura, la impermeabilización de canaletas situadas en los extremos de la pasarela, la realización de una prueba de servicio de estanqueidad que ya no será necesaria “debido a que no existe empresa a la que reclamar”.

Diez años después, lo que se va a hacer ahora con cargo a aquella obra original es el sellado de la zona afectada por las lluvias, la colocación de los herrajes de brazos para las ventanas abatibles, la recolocación de dos paneles de metacrilato interiores descolgados; y la colocación de cerraduras de los cuadros eléctricos.