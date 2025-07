Pepe el Caja trae a Cádiz su 'Verano Salvaje': "Hay muchas formas de vivir el verano y para algunos es un marrón"

Que 20 años no es nada, cantaba Carlos Gardel, pero a Pepe el Caja le faltan apenas unos meses para cumplir dos décadas haciendo reír y eso es, y vale, mucho. En abril de 2006 el gaditano aparecía por primera vez en el programa 'Bienaventurados', de María Jiménez, en Canal Sur, y desde entonces no ha parado de trabajar en el humor, en televisión o escenarios, llevando a sus espaldas cientos de bolos, miles de kilómetros y lo que es más difícil, "pagando el autónomo", bromea.

Este verano tampoco dejará de hacerlo, ninguna de las dos cosas, y por Cádiz hará parada su nuevo espectáculo el próximo sábado, 2 de agosto, en el Baluarte de la Candelaria (aquí se pueden comprar las entradas). Pepe el Caja trae a su ciudad su 'Verano Salvaje' donde con el desparpajo y la ironía que le carateriza tocará todas las formas de vivir esta época, que hay muchas y diferentes, y "no sólo de disfrutarla, sino de vivirla", aclara. "Para muchas personas es un marrón porque tienen que trabajar bastante", apunta, "aunque también es verdad que aquí tenemos el privilegio al menos de que terminas de trabajar y en diez minutos estás en la playa".

Y es que él defiende que en el humor debe haber algo que haga pensar, un poquito de crítica, de reivindicación. "Dicen que la letra con sangre entra, pero yo quiero que entre mejor con humor que con sangre", señala. Y también defiende que siempre es buen momento para poder echar unas risas. "¿Cuántas veces se escucha la frase de que no está la cosa para reírse, ¿no? Yo creo que para reírse siempre está la cosa. En general, la política, la gente que manda, le tiene miedo al humor, porque no sabe en qué momento te van a dar la caña. Y en Cádiz, con el Carnaval, tenemos el mejor ejemplo".

El gaditano se ha colocado esta vez su toalla, su bañador y sombrilla y le ha puesto la funda impermeable al móvil para "sacarle punta, un poco de manera exagerada" a todo lo que se ve y nos encontramos en estos meses, un nuevo monólogo que ha promocionado con un cartel 'tuneando' al del 'Tour Salvaje' de su amigo Manuel Carrasco, haciendo un juego con los nombres. "Hablé antes con él y se lo mandé, y le encanta. También me he inspirado en la 'promo' donde colaboré con él para anunciar su concierto de La Cartuja con el que abrió la gira", cuenta.

El verano "da mucho juego"

En esta comedia habrá sitio para todas las formas posibles de divertirse o sobrellevar el estío. De camping, de crucero, en casa con tu familia, trabajando,... "La verdad es que hay montones de maneras de pasar un verano y da mucho juego. Es muy gracioso ver cómo se nota quién viene de un lado y de otro por cómo van a la playa vestidos. Gente que va con todo a juego y se le van a llenar los bolsillos de algas igual que a mí", dice. Lo cierto, es que en un sitio como Cádiz la inspiración no falta y siempre quedará la sensación de ser una obra inacabada. "Cada vez que voy andando veo algo que sería bueno incluirlo, me pueden valer para hacer un Verano Salvaje 2.0. Hoy por ejemplo me he fijado que cada vez más familias llevan un carrito a la playa de cuatro ruedas para meter de todo, ¿cómo caben cosas meten más cosas?", se pregunta con arte.

¿Y en la playa pelota sí o pelota no?, le preguntamos nosotros como uno de los temas veraniegos gaditanos del 2025 tras el lío en Santa María del Mar. "Hombre, yo creo que lo no se puede es tirar pepinazos que parece deporte de riesgo, pero unos ronditos... no debería de pasar nada. Más molesta el niño que pasa con las chanclas y te salpica con toda la arena que se forma y no le vamos a poner un velcro en la zapatilla, o gente que habla gritando y te toca al lado. Entonces, cafres no, pero jugar tranquilamente... Yo creo que quien quiera estar tranquilo en la playa mejor que se vaya tempranito, muy tempranito".

Pepe el Caja asegura que en 'Verano salvaje' se siente "libre" aunque siempre sin abandonar un estilo que le ha llevado a lograr esos casi 20 años de carrera artística. "Esto es un continuo aprendizaje pero soy partidario de contar tu verdad y de hacer las cosas como a ti te gustan, no hacerlas un año una manera y otro año otra, aunque amoldándose al día a día, claro".

Este monólogo tiene varias citas cerradas a finales de julio, en agosto y septiembre a lo largo de Andalucía y otros puntos del país. "El año está siendo bueno y que siga,", afirma. La cita para reír en Cádiz es el 2 de agosto en el Baluarte de la Candelaria, que ha preparado una completa programación que suman a las noches gaditanas.