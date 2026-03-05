Paula Vicenti reflexiona sobre los ideales imposibles de mujer en la nueva exposición de la Sala Rivadavia de Cádiz

El programa de Exposiciones del año 2026 de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz da comienzo con la primera muestra del nuevo ciclo en la Sala Rivadavia. La artista argentina Paula Vincenti firma las obras de El pabellón de hielo, que se podrá visitar hasta el día 11 de abril.

Esta muestra llega de la mano del Consulado de la República Argentina en Cádiz, entidad con la que comparte sede la Fundación Provincial de Cultura en la calle Presidente Rivadavia de la capital y que desde hace años colabora promoviendo la presencia de un artista argentino dentro de la programación de la Sala. Este año, además, como ha explicado la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, se programa la exposición de Vincenti en este mes de marzo para hacerla coincidir con las celebraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Y es que, ha señalado la diputada, es precisamente la mujer la protagonista de los trabajos que presenta la artista, que pone el punto de mira en su papel dentro de la moda, la publicidad o la televisión.

Vanesa Beltrán ha dicho sobre la obra de Paula Vincenti que mirándola “es fácil adivinar en ella elementos de la decoración, de interiores sacados de estampas propias de revistas especializadas y, de entre esos elementos de los que hablamos, Paula sitúa a la mujer como un mero elemento decorativo más, sin mayor trascendencia que la que tiene en esa imagen una lámpara o el estampado de un papel pintado”. Todo ello, con un sentido “reivindicativo”. Porque la obra de Paula Vincenti, dentro de su aparente inocencia, encierra una reflexión crítica sobre fenómenos como el consumo, los medios de comunicación, los modelos culturales, cuestionando el rol de la mujer y los estereotipos de género, como ha destacado el cónsul argentino, Sergio Servin.

La propia Paula Vincenti ha aclarado que su obra “parte de una reflexión muy concreta sobre las mujeres y el mundo que las rodea. Especialmente, sobre cómo la publicidad y el marketing influyen en esa relación”. Explica la autora cómo desde que comenzó a crear esa ha sido la semilla de su trabajo, “observar cómo los mensajes de la publicidad y los medios construyen modelos, deseos e identidades femeninas y cómo condicionan la forma en que nos vemos y nos mostramos”.

Añade la artista que trabaja con imágenes muy construidas, eclécticas, casi teatrales y no cuenta historias cerradas, sino que prefiere que funcionen como un rompecabezas que cada espectador completa desde su experiencia. Con un lenguaje cercano a lo comercial, al cartel publicitario, Vincenti huye de la complacencia y busca crear cierta incomodidad y reflexión. “Todo esa presión constante por encajar, por ser de una determinada manera, por responder a ciertos modelos, genera una relación muy frágil con el tiempo, con el cuerpo y con la imagen misma. Vivimos intentando fijar lo que es inestable: la juventud, la belleza, la aceptación y el reconocimiento. Y esa tensión entre lo que queremos conservar y lo que inevitablemente cambia atraviesa todo mi trabajo”, cuenta.

El nombre de la exposición El pabellón de hielo se basa en esa idea de intentar retener modelos ideales casi imposibles, como si fueran un bloque de hielo, que en cualquier momento se puede romper o derretir.

La muestra se compone de 17 obras en total, creadas con técnicas variadas como acrílico sobre lienzo, técnica mixta sobre papel y una pieza de metacrilato. El pabellón de hielo se puede visitar hasta el 11 de abril en el horario habitual de la Sala Rivadavia, de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:30 horas; sábados, de 11:00 a 14:00 horas; lunes, domingos y festivos, cerrado.

Sobre la artista Paula Vicenti

Paula Vincenti nació en Buenos Aires (Argentina) en 1969, pero pronto se trasladó a España. Actualmente está afincada en Marbella.

Su trabajo se ha mostrado de forma individual y colectiva en galerías españolas como Clave de Murcia; Polígono Gallery, Yusto Giner, WadströmTönnhein de Marbella; en las neoyorquinas Sylvia White y Uncommon Choises; Fabien Fryns Fine Art en Los Ángeles y en F2 Gallery de Pekín. También ha participado en ferias de arte internacionales como ArteMilano Estampa y Just Lx. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas como Imago Mundi, Colección Benetton y está presente en la colección permanente de museos como CAC Málaga, Museo Joaquín Peinado, Fundación Unicaja y Diputación de Alicante.