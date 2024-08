Paterna de Rivera, donde ningún niño se queda sin piscina

Paterna de Rivera ya no solo tiene fama por su gastronomía triunfante en caracoles y conejo, sino que ahora es conocida por su piscina. José Cantero y José Hernández son los encargados de la gestión del recinto de la mano de su empresa 'Hercan, mantenimiento y creaciones'. Ambos responsables explicaron por qué la pisicina municipal de Paterna es tan famosa, "Vienen autobuses desde sitios que tienen playa, por ejemplo Cádiz o Chiclana".

En el complejo que cuenta con un total de tres pisicinas, cardioprotegidas con desfibrilador, se organiza todos los años un campamento de verano en el que, dentro de las actividades programadas, se encuentra natación por las tardes, así como yincanas y múltiples talleres -aunque de 11:30 horas hasta las 12:00 horas suele ser nado libre para que los niños jueguen-. "No nos podemos quejar", son las palabras a modo de respuesta que José Cantero daba al preguntar sobre la cantidad de niños, ya que ha aumentado con respecto a otros años.

Piscina de Paterna / Lourdes de Vicente

El alcalde del pueblo, Andrés Clavijo Ortiz, resaltó que la mejora de las instalaciones se debe a que la empresa 'Hercan' se hizo cargo. No obstante, mantener la buena imagen y reputación de la piscina es una labor conjunta. "Es una sinergia casi perfecta, las instalaciones acompañan y encima una empresa que funciona de maravilla, el resultado es que vengan a Paterna.", explicaba el alcalde.

El turismo es otro punto que cabe resaltar, ya que tal y como expresaba Andrés Clavijo "es una alegría, ver un pueblo de interior como Paterna lleno de vida y de gente que ya no solo vienen a la piscina sino que aprovechan y se quedan a cenar. Al final, es un pequeño impulso que se le da también al pueblo".

Tanto los encargados como los usuarios califican las instalaciones con cinco estrellas, con la máxima excelencia, aunque siempre se esté pensando en qué se puede mejorar para el verano siguiente. La empresa 'Hercan' agradecía tanto al ayuntamiento como al alcalde personalmente su involucración y esfuerzo. "El alcalde se fue de vacaciones y de 7 días libres, 6 estuvo llamando y preocupándose por que todo estuviera bien aquí. Desde el tiempo que llevamos está apostando muchísimo”. "A veces discutimos por el mínimo detalle", comentaban José Cantero y el alcalde entre risas, pues quieren lo mejor para los niños y familias de Paterna.

"En Paterna no hay ningún niño que no venga a la piscina porque no tenga recursos económicos", explicaba el alcalde. Para aquellas familias que no disponen de los recursos necesarios, el ayuntamiento interviene, aunque en muchas ocasiones es directamente la empresa de la piscina la que decide qué solución dar, y ésta no suele ser otra que invitar al niño a la piscina. La retroalimentación es mutua, todas las partes involucradas participan para que las instalaciones sean exquisitas. "Ningún niño se queda sin piscina, es una atención muy personalizada", concluía el alcalde.

Precios y horario de la piscina municipal de Paterna

Los precios de las piscinas municipales pueden causar revuelo en muchas ocasiones pero este pueblo no tiene de que preocuparse, pues además de tener, mantener y fomentar unas instalaciones altamente decentes, sus precios son bastante bajos en relación a otras piscinas. De martes a viernes, los niños pagan 1,60 euros y los adultos 2,10 euros. Sin embargo, los fines de semana los niños abonan 2,10 euros y los adultos 2,60 euros. Además, existe un bono que cubre desde que abre la piscina hasta que cierra, todo el verano, que cuesta un total de 55 euros. "Si no es la más barata, una de las más asequibles de la provincia". En cuanto a los horarios, de martes a viernes se podrá disfrutar de la piscina de 12:30 a 19:00 horas, mientras que el sábado y domingo de 12:00 a 20:00 horas.

Cruz Roja en la piscina de Paterna

En la piscina se llevan a cabo excursiones de toda índole y Cruz Roja San Fernando organiza una de ellas. Loli, una de las tres voluntarias, contaba que ella acude desde el centro cívico Eugenio Pérez Gener pero que pertenecen a Cruz Roja. "Tenemos dos proyectos: proyecto Enrédate para personas mayores; y el proyecto Crece, que es un poyecto comunitario que abarca desde mujeres en edad empleable, hasta mayores y señores. "El objetivo de ambos proyectos es paliar la soledad no deseada y por eso estamos aquí”.

Piscina de Paterna / Lourdes de Vicente

Asociación Todos somos iguales

Un grupo de madres de Paterna ha conseguido recaudar dinero para que sus hijos con algún tipo de discapacidad puedan ir a la piscina sin preocupación ninguna. Desirée Costela, presidenta de Todos somos iguales, expresaba que quieren "que la gente vea que son como cualquier niño, lo que pasa que necesitan atención personalizada, pero les gusta jugar y correr, lo mismo que a todos los niños. Siempre no van a estar de terapia, les gusta divertirse". Actualmente cuentan con un total de seis niños y tres monitoras en las piscinas. Para poder costearse dicha atención personalizada, las madres organizan barras o venden décimos de Navidad, para así tener un fondo del que poder hacer uso en caso de necesitarlo, tanto en verano para ir a la Escuela de Verano, como para jornadas como el Día de la Discapacidad, donde hacen actividades.

Para el próximo verano, ya hay planes de futuro y es que la empresa que gestiona la piscina está pendiente de la renovación del césped, pues su mantenimiento ha sido una lucha debido a la sequía.

Paterna de Rivera, un pueblo donde la piscina es por y para todos.